Wirbel um HFC-Müller! Muss der Stammkeeper seine Karriere beenden?
Halle (Saale) - Vor gut gefüllten Rängen ist der Hallesche FC am Donnerstagabend in die Saisonvorbereitung gestartet. Mit dabei im Torwarttrainer-Trikot: Sven Müller (30). War dies ein Zeichen für sein Karriereende als Spieler?
Schon im Vorfeld hatte ein Medienbericht für viel Wirbel gesorgt, wonach Müller nach umfassenden Untersuchungen und angeblichem BG-Befund nicht mehr leistungssporttauglich wäre und seine Karriere beenden müsse.
Grund sind wiederkehrende Fußprobleme und Nackenschmerzen. Müller hatte sich im September 2024 im Spiel gegen Viktoria Berlin schwer am Nacken verletzt, musste sich einer komplizierten Operation an der Halswirbelsäule unterziehen, fiel monatelang aus.
Den Gerüchten trat Marian Unger (42), neuer HFC-Sportchef nach dem Abgang Daniel Meyers (46) zu Fürth, vor dem Mikrofon der MZ entschieden entgegen: "Er ist vollumfänglich fit. Wir könnten ihn heute ins Tor stellen, das ist alles okay. Wir waren auch heute noch mal beim Doc gewesen, der bescheinigt hat: Der Junge ist spieltauglich."
Danach folgte ein großes Aber: "Diese Themen müssen wir einfach abklären, da braucht es noch ein bisschen Zeit."
Ein mysteriöses Nacken-Knacken soll Müller nach wie vor begleiten: "Wir machen hier kein Karriereende oder irgendwas. Gar nicht. Wir warten jetzt ab, was in den nächsten Tagen noch kommt, und dann treffen wir gute Entscheidungen", so Unger.
Hallescher FC verpflichtet Moritz Schulze - Absicherung für Sven Müller?
Müller übt darüber hinaus seit Anfang des Jahres in Personalunion das Amt des Torwarttrainers aus. Umso mehr hatte die Verpflichtung von Moritz Schulze die Karriereende-Gerüchte angeheizt.
Den 25-Jährigen zieht es von den Kickers Emden zurück an die Saale, wo er in der Abstiegssaison 2023/24 ein Torwart-Quartett mit unter anderem Müller bildete. Schon im Winter hielt sich Schulze in Halle fit, ehe er sich im Ostfriesland in der Rückserie Spielpraxis holte.
Zudem kehrt Keno-Miguel Meyer (19) nach seiner Leihe vom Bremer SV zurück, fällt wegen einer erneuten Finger-Operation aber länger aus. In Luca Bendel (22) hat der HFC ein Eigengewächs unter Vertrag, mit dem nur noch bedingt geplant werde.
Ein weiterer Torwart-Transfer sei nicht geplant. Der HFC sprach in einem Statement davon, dass mit der Verpflichtung Schulzes das Torwartteam "komplettiert" sei.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg