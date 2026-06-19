Wirbel um HFC-Müller! Muss der Stammkeeper seine Karriere beenden?

Halle (Saale) - Vor gut gefüllten Rängen ist der Hallesche FC am Donnerstagabend in die Saisonvorbereitung gestartet. Mit dabei im Torwarttrainer-Trikot: Sven Müller (30). War dies ein Zeichen für sein Karriereende als Spieler?

Sven Müller (30) ist spieltauglich: Dennoch macht sein Nacken immer wieder Probleme. © Picture Point / Gabor Krieg

Schon im Vorfeld hatte ein Medienbericht für viel Wirbel gesorgt, wonach Müller nach umfassenden Untersuchungen und angeblichem BG-Befund nicht mehr leistungssporttauglich wäre und seine Karriere beenden müsse.

Grund sind wiederkehrende Fußprobleme und Nackenschmerzen. Müller hatte sich im September 2024 im Spiel gegen Viktoria Berlin schwer am Nacken verletzt, musste sich einer komplizierten Operation an der Halswirbelsäule unterziehen, fiel monatelang aus.

Den Gerüchten trat Marian Unger (42), neuer HFC-Sportchef nach dem Abgang Daniel Meyers (46) zu Fürth, vor dem Mikrofon der MZ entschieden entgegen: "Er ist vollumfänglich fit. Wir könnten ihn heute ins Tor stellen, das ist alles okay. Wir waren auch heute noch mal beim Doc gewesen, der bescheinigt hat: Der Junge ist spieltauglich."

Danach folgte ein großes Aber: "Diese Themen müssen wir einfach abklären, da braucht es noch ein bisschen Zeit."

Ein mysteriöses Nacken-Knacken soll Müller nach wie vor begleiten: "Wir machen hier kein Karriereende oder irgendwas. Gar nicht. Wir warten jetzt ab, was in den nächsten Tagen noch kommt, und dann treffen wir gute Entscheidungen", so Unger.