Beim Spiel des Rivalen! Zweitliga-Fans zünden Pyro per Fernsteuerung

Im Auswärtsblock von Eintracht Braunschweig in Elversberg stieg plötzlich roter Rauch auf. © Oliver Kaelke/DeFodi Images/dpa

Am Freitagabend waren die beiden Erzfeinde zeitgleich in der 2. Bundesliga gefordert. Das Team aus der niedersächsischen Landeshauptstadt empfing den 1. FC Magdeburg in der Heinz-von-Heiden-Arena, während der BTSV an der Kaiserlinde beim Aufsteiger aus Elversberg gefordert war.

Die mitgereisten Braunschweiger machten im Auswärtsblock wie immer ordentlich Stimmung, doch plötzlich stieg roter Rauch aus dem Gästebereich empor. Das ist aber die Farbe des ungeliebten Nachbarn, die Eintracht-Kicker und ihre Unterstützer kleiden sich traditionell in blau-gelben Gewändern.

Allerdings handelte es sich nicht etwa um eine Panne, die Bengalos wurden bereits vor der Partie von H96-Fans in der Ursapharm-Arena platziert und im Laufe der Begegnung per Fernzünder aktiviert, wie Sport1 berichtet.

Das Bekennerschreiben hatten die Hannoveraner über 500 Kilometer nordöstlich der saarländischen Gemeinde auch gleich im Gepäck.

Im heimischen Fußballtempel rollten sie ein Spruchband aus, darauf stand: "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den größten Fernzünder im ganzen Land?"