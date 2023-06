Abnehmer gefunden? Schnappt sich dieser Bundesligist Herthas Schwolow?

Alexander Schwolow (30) ließ sich Anfang der Saison zum FC Schalke 04 ausleihen. Bei den Knappen bleiben wird der Keeper aber nicht. © Soeren Stache/dpa

Wie die Bild berichtet, soll es bereits einige Interessenten geben - aus England und Deutschland, darunter auch der SC Freiburg.

Die Breisgauer kennt der 30-Jährige noch bestens. Unter Christian Streich (57) entwickelte er sich zu einem der begehrtesten Bundesliga-Keeper, ehe es Schwolow im Sommer 2020 für sieben Millionen Euro zur Hertha zog.

Anknüpfen an seine glorreichen Leistungen konnte der Schlussmann in Berlin allerdings nicht. In den zwei Hauptstadt-Jahren verlor der Torwart gleich zweimal seinen Status als Nummer eins. Erst an Rune Jarstein (38), im Jahr darauf dann wegen einer Corona-Erkrankung und Verletzung an die eigentliche Nummer fünf, Marcel Lotka (22) beziehungsweise Oliver Christensen (24).

Und auch auf Schalke lief es nicht unbedingt besser. Der Torhüter fiel mehr mit Patzern, als mit Glanzparaden auf. Erneut verlor Schwolow, der quasi mit gleich zwei Vereinen abgestiegen ist, seinen Stammplatz.

In Freiburg aber hält man nach wie vor große Stücke auf seinen Ex-Spieler. "Bei uns hat er richtig gut gespielt, aber hier ist es auch ruhig, und da war er sehr stabil", erinnert sich Streich im April zurück, der eine Erklärung für die Wackel-Auftritte fand.