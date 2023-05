Hertha braucht dringend Geld: Wer Millionen bringt, wer zum Ladenhüter werden kann

Der lange Zeit kritisch beäugte Rekord-Einkauf Lucas Tousart (26/elf Millionen Euro) hat sich in die Herzen der Fans gespielt, bringt aber wie Lukebakio noch am meisten Transfererlös. Mit einem geschätzten Marktwert von elf Millionen kann Hertha auf einen Geldsegen hoffen.

Der Belgier trumpfte nach seiner missglückten Wolfsburg-Leihe wieder auf. Mit elf Treffern ist Dodi Lukebakio (25/zwölf Millionen Euro Marktwert) mit Abstand Herthas torgefährlichster Angreifer und kaum zu halten. Zuletzt wurde er mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht.

Santiago Ascacibar (26) und Omar Alderete (26) sind schon weg . Beide spülen zusammen etwa 6,5 Millionen Euro in die klamme Kasse. Weitere sollen folgen. TAG24 macht den Check: Wer bringt die meiste Ablöse und wer droht zum Ladenhüter zu werden?

Gegen Bochum (1:1) ließ Suat Serdar (25/6,5 Millionen) noch einmal seine Klasse aufblitzen. Diese konnte er in seinen zwei Jahren Berlin allerdings viel zu selten zeigen. Interessenten dürfte es dennoch genug geben. Sein Marktwert liegt bei 6,5 Millionen Euro.

Seine Entwicklung ist bezeichnend, was bei den Blau-Weißen in Sachen Transfers schiefgelaufen ist. Vor drei Jahren zahlte die Alte Dame noch sieben Millionen Euro. Inzwischen dürften sie nicht einmal mehr eine Million bekommen.

Eine Verletzung brachte Alexander Schwolow (30/900.000 Euro) zurück ins Schalker Tor. Der Keeper schien sich endlich wieder zu stabilisieren, patzte dann aber ausgerechnet beim so wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:2). Nicht der erste Patzer in dieser Saison.

Ihn zu verkaufen wird angesichts des üppigen Millionen-Gehalts einer der dringendsten Aufgaben. Großartige Eigenwerbung betrieb er in Italien aber nicht. Bei US Salernitana gelangen dem Angreifer lediglich vier Tore. Die Kaufoption ziehen die Italiener nicht. Angeblich haben Girona und Sporting Lissabon Interesse .

Ganze 24 Millionen legte Hertha einst für den Pistolero auf den Tisch. Das Versprechen konnte Krzysztof Piatek (27/8,5 Millionen) aber nie wirklich einlösen. Der Goalgetter ließ sich schon vergangene Saison zu AC Florenz ausleihen und versuchte auch in dieser Spielzeit in der Serie A Fuß zu fassen.

Wurde weder bei Hertha noch bei Reims glücklich: Flügelflitzer Myziane Maolida (24). © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Deyovaisio Zeefuik

Dem Rechtsverteidiger wurde schon vergangenen Sommer klargemacht, dass er sich einen neuen Verein suchen kann. Gefunden hat Deyovaisio Zeefuik (25/1,5 Millionen) ihn jedoch nicht. Er blieb die komplette Hinrunde über in Berlin.

Erst im Winter versuchte es der Niederländer erneut als Leihgabe - mit überschaubarem Erfolg. Für Hellas Verona reichte es lediglich zu einem zehnminütigen Einsatz. Ihm droht das gleiche Schicksal, wie schon vergangen Sommer.

Tendenz: Ladenhüter

Myziane Maolida

Die Leihe verhält sich ähnlich wie seine Zeit in Berlin: Stark angefangen und stark nachgelassen. Traf Myziane Maolida (24/1,75 Millionen Euro) bei Hertha gleich in seinem ersten Spiel, dauerte es bei Stade Reims zumindest ein Spiel länger. Danach aber lief ebenfalls nur noch wenig zusammen.

Wenn überhaupt, dann kommt der Flügelflitzer von der Bank. Eine Kaufoption besitzen die Franzosen nicht. Er dürfte zum Trainingsauftakt Ende Juni wieder seine Zelte in Berlin aufschlagen.

Tendenz: Ladenhüter

Ebenfalls auf der Streichliste: Die Spieler mit auslaufen Verträgen. Stevan Jovetic (33) und Altmeister Peter Pekarik (36) erhalten keinen neuen Kontrakt. Kevin-Prince Boateng (36) hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Auch für die Leihgabe Chidera Ejuke (25) und den suspendierten Ivan Sunjic (26) hat die Zeit in der Hauptstadt ein Ende. Nur bei Marvin Plattenhardt (31) ist die Zukunft noch ungewiss. Die Tendenz geht aber eher wohl in Richtung Abschied.