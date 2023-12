Achtung, Hertha: Diese Bundesligisten wollen Reese!

"Ich war davon überzeugt, dass Hertha in der Bundesliga bleibt. Es kam anders. Das Leben stellt einen ab und zu vor Aufgaben, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat", sagte Reese zuletzt dem "Kicker" über seine "Liebe auf den zweiten Blick". In Berlin (Vertrag bis 2026) fühlt er sich zwar pudelwohl, wird aber beim Verpassen des Aufstiegs kaum zu halten sein.

"Ich versuche, mit 26 in der Bundesliga zu sein", so der Linksaußen, der nur wenige Tage nach Veröffentlichung des Artikels 26 Jahre alt wurde. Heißt: Spätestens nächste Saison will er im Oberhaus spielen - am liebsten aber mit der Hertha.