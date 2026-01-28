Peinlicher Fehler: Der Hertha-Transfer, der keiner war oder noch nicht ist

Berlin - Dass Hertha BSC seinen Top-Verdiener und Wenig-Spieler Agustin Rogel (28) lieber heute als morgen von der Gehaltsliste streichen möchte, ist ein offenes Geheimnis. Die Verkündung seines Abgangs kommt jetzt aber auch für die Verantwortlichen bei der Alten Dame schneller als gedacht.

Der Wechsel von Agustin Rogel (28) zu Nacional Montevideo ist versehentlich zu früh bekannt gegeben worden. © Andreas Gora/dpa

Rogel wird seit geraumer Zeit mit einer Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein Nacional Montevideo in Verbindung gebracht, südamerikanische Medien berichteten sogar, dass der Deal bereits kurz vor dem Abschluss stehen soll.

So weit, so gut, aber die offizielle Ankündigung des Transfers bei Instagram seitens des uruguayischen Spitzen-Klubs kam dann doch ein wenig überraschend und zu früh.

"Der Tisch ist gedeckt", lautet dort der Kommentar zu einem Video. Darin zu sehen: Eine Kaffeetasse und ein kleiner Kuchen, der flambiert und in den dann abschließend eine Sammelkarte mit dem Konterfei des 28-Jährigen gesteckt wird. Abschließend heißt es: "Willkommen Agustin".

Dieser Willkommensgruß bezieht sich auf den Spitznamen "Pastelito", den die Abwehrkante in seiner Heimat bekommen hat und der so viel wie "Küchlein" bedeutet. Blöd nur, dass der Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht unterschrieben war.