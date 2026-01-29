Ausschreitungen vor Ostkurve: Warum Hertha-Fanhilfe vor Darmstadt ein "mulmiges Gefühl" hat

Berlin - Die Fanhilfe von Hertha BSC blickt mit Sorge auf das erste Heimspiel der Berliner nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und der Polizei am Olympiastadion vor knapp zwei Wochen .

Die Ostkurve blieb nach dem umstrittenen Polizeieinsatz in Teilen leer. © Andreas Gora/dpa

Es sei nicht erkennbar, dass der Polizeieinsatz rund um das Spiel gegen Schalke kritisch aufgearbeitet werde, sagte der Sprecher der Rechtshilfeorganisation, Fritz Müller, dem "Tagesspiegel".

"Deswegen schauen wir mit mulmigen Gefühlen auf den kommenden Sonntag. Und auf das, was die Polizei dort vollziehen wird."

Das gehe vielen Anhängern so, sagte Müller.

"Ganz normale Fans haben Bauchschmerzen, ins Olympiastadion zu gehen, aus Sorge vor neuerlicher Polizeigewalt – weil sie das beim Spiel gegen Schalke mit eigenen Augen gesehen haben oder durch Pfefferspray sogar selbst verletzt worden sind", sagte er. "Wer so eine Situation herbeiführt, macht seinen Job nicht richtig und ist an seiner Position falsch."

Die Hertha empfängt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Darmstadt 98 in Berlin.