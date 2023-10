Auch das noch: Hertha muss auf Dardai verzichten

Berlin - Den so wichtigen 2:1-Auswärtssieg auf Schalke hat sich Hertha BSC womöglich teuer erkauft. In der 70. Minute sackte Marton Dardai (21) zu Boden, fasste sich an den Oberschenkel und musste letztendlich raus. Für ihn kam Bilal Hussein (23) in die Partie.