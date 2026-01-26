Aufstiegs-Alarm bei Hertha: Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit

Berlin - Wieder kein Sieg! Hertha BSC wartet nun schon seit fünf Spielen auf einen Dreier. Das 2:2 beim KSC war schon das vierte Remis in Folge.

In Gemeinschaftsarbeit können Keeper Tjark Ernst (22, r.) und Deyovaisio Zeefuik (27, r.) gerade so noch ein Gegentor verhindern. © Bernd Weißbrod/dpa

"Für uns ist es zu wenig. Insgesamt kann ich mit dem Punkt nicht so viel anfangen", sagte Stefan Leitl (48) bei Sky. Wie viel der Punkt am Ende tatsächlich wert sein kann, wird sich zeigen. Klar ist aber: Hertha ist am Sonntag zum Siegen verdammt.

Das sieht auch der Übungsleiter so: "Durch die beiden Ergebnisse in der Rückrunde setzen wir uns selber unter Druck. Am Sonntag im Heimspiel müssen wir schon gewinnen, um oben dranzubleiben."

Sieben Punkte trennen die Alte Dame und den Tabellenzweiten Darmstadt, Herthas kommenden Gegner. Vier Zähler wären es bei einem Sieg, zehn bei einer Niederlage und damit würde zumindest der direkte Aufstieg schon nach drei Spielen in der Rückrunde in weite Ferne rücken. Je nachdem, wie Schalke (Platz 1, neun Punkte Rückstand) oder Elversberg (Platz 3, sechs Punkte Rückstand) spielen.

Herthas Aufstiegsträume könnten ohnehin schneller ausgeträumt sein, als gedacht. Die nächsten vier Spiele sind alle gegen Aufstiegskandidaten. Erst kommt Darmstadt (1. Februar), dann geht's nach Elversberg (7. Februar), danach zu Hause gegen Hannover (14. Februar) und dann noch in Paderborn (22. Februar). Zwischendurch ist auch noch der Pokalkracher gegen Freiburg (10. Februar).