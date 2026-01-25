Hertha hadert: "Wir bringen uns Woche für Woche um den verdienten Lohn"

Berlin - Zweimal zurückgekommen und doch zu wenig! Hertha BSC wollte zur großen Aufholjagd blasen, droht nun aber nur kurz nach Rückrundenbeginn schon den Anschluss zu verlieren. So wird das nix mit dem Aufstieg!

Herthas Sebastian Grönning (28, r.) verfehlt den Kasten knapp, stand aber ohnehin im Abseits. © Bernd Weißbrod/dpa

Gewinnt am Sonntag Elversberg, wächst der Rückstand von derzeit vier Punkten auf den Relegationsrang gar auf sieben Zähler. Hertha kommt einfach nicht von der Stelle.

Das 2:2 beim KSC ist nun schon das vierte Unentschieden in Folge. Seit November warten die Berliner nun schon auf einen Dreier. Heißt: Gegen Darmstadt sind die Blau-Weißen schon zum Siegen verdammt, will man das Ziel Aufstieg nicht schon frühzeitig aus den Augen verlieren.

"Für uns ist es zu wenig. Wir hätten hier gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Insgesamt kann ich mit dem Punkt nicht so viel anfangen", sagte Stefan Leitl (48) bei Sky. "Jetzt steigt bei uns natürlich der Druck vor allem mit Blick auf Darmstadt nächste Woche."

Die mangelnde Chancenverwertung war schon unter der Woche Thema - und holte die Berliner bei den Freunden aus Karlsruhe wieder ein. Allein Luca Schuler (26) hätte zwei Tore machen müssen, scheiterte aber jeweils frei vor dem Kasten. Schon eine Woche zuvor gegen Schalke verhinderten die mangelnde Effizienz bzw. Loris Karius (32) einen Dreier.