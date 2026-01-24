Hertha BSC verpasst Sieg nach Doppel-Rückstand gegen Freunde vom KSC

Karlsruhe - Hertha BSC ist beim befreundeten Karlsruher SC nicht über ein 2:2 (1:2)-Remis hinausgekommen und hat somit den nächsten Dämpfer im Rennen um die Bundesliga kassiert. Der Abstand zum Relegationsplatz könnte am Sonntag auf sieben Punkte anwachsen.

Der KSC hatte in Durchgang eins gleich doppelten Grund zur Freude. © Bernd Weißbrod/dpa

Von wegen Freundschaftsspiel: Deyovaisio Zeefuik senste schon nach wenigen Sekunden Marvin Wanitzek um und sah eine der schnellsten Gelben Karten der Saison. Zudem eine mit Folgen, denn es war seine fünfte, sodass er das so wichtige Heimspiel gegen Darmstadt 98 verpassen wird.

Und nach sieben Minuten gab's dann die eiskalte Dusche für die Gäste: Fabian Schleusener zog aus rund 18 Metern ab und brachte die Badener mit der ersten Chance in Führung. Dem Gegentor war ein Fehler im Aufbauspiel der Berliner vorausgegangen.

Zwölf Zeigerumdrehungen später erwiderten die Hausherren das Geschenk. Kevin Sessa, fing einen fatalen Querpass von Wanitzek am Sechszehner ab und brachte Fabian Reese ins Spiel. Der Kapitän ließ sich nicht lange bitten und donnerte die Pille aus spitzem Winkel zum 1:1 in die lange Ecke.

Kurz darauf der nächste Schreckmoment für die Alte Dame: Philipp Förster schlenzte die Kugel an den linken Pfosten. Der nächste Treffer für die Gastgeber ließ aber nicht lange auf sich warten! Nach einer Ecke fiel Sebastian Jung der Ball vor die Füße, der nicht lange fackelte und ihn in der 26. Minute per Direktabnahme sehenswert aus rund 20 Metern zur neuerlichen Führung ins linke Toreck nagelte.

In der Folge hätte der KSC die Führung noch ausbauen können, aber kurz vor der Pause war es dann Luca Schuler, der im Eins-gegen-eins mit Keeper Hans Christian Bernat den Ausgleich liegen ließ. So blieb es nach einer kurzweiligen ersten Halbzeit bei der knappen KSC-Führung.