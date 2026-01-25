Dudziak rettet Hertha und schießt sich ins Schaufenster? Leitl äußert sich über Zukunft
Berlin - Es ist eigentlich die typische Geschichte, die nur der Fußball schreibt, aber komplett untergeht. Weil Hertha BSC wieder den Sieg verpasst hat, kann sich keiner wirklich über das 2:2 beim KSC freuen. Dabei rettete ausgerechnet Jeremy Dudziak (30) den Berlinern einen Punkt.
Er ist fast so etwas wie ein Neuzugang. Erst im Oktober erhielt der 30-Jährige einen stark leistungsbezogenen Vertrag. Über die U23 sollte sich der technisch versierte Mittelfeldspieler für die Profis empfehlen, nachdem er nahezu die komplette vergangene Spielzeit verpasst hatte.
Und das hat er! Schon gegen Schalke belebte Dudziak das Berliner Spiel, beim KSC krönte er seine erneute starke Leistung nach Einwechslung mit dem 2:2. Den tollen Pass von Fabian Reese kurz angenommen, kurz verzögert und flach ins Tor geschoben. Sein erster Treffer seit Mai 2024.
Der 30-Jährige liefert Argumente für mehr. Gut möglich, dass er schon am Sonntag gegen Darmstadt dann auch von Beginn an ran darf. Aber bleibt er auch bis Saisonende in Berlin?
Bei Sky bestätigte Stefan Leitl (48) einen entsprechenden Bericht der Bild, dass Dudziak bei einem passenden Angebot die Alte Dame verlassen kann - und zwar ablösefrei.
Geht Dudziak schon im Winter? "Ich glaube schon, dass er eher Bock auf die Hertha hat"
"Jerry kommt aus einer sehr, sehr schweren Verletzung. Ich glaube schon, dass er dankbar ist, was ihn der Verein ermöglicht hat. Dass er sich hier fit halten kann, dass er bei den Profis mit dabei ist und die Chance kriegt sich zu zeigen. Wir waren immer offen in der Kommunikation. Wir haben ihm gesagt: "Wenn du wieder fit wirst, kannst du wieder ein Faktor werden. Das ist er im Moment, aber gleichzeitig hat er natürlich diese Möglichkeit", sagte Leitl.
Sorgen, dass er nach der Verletzung von Kennet Eichhorn (16) auf den nächsten Mittelfeldspieler verzichten muss, macht er sich aber nicht. "Ich glaube schon, dass er eher Bock auf die Hertha hat."
Herthas Chefcoach hält ohnehin große Stücke auf den gebürtigen Hamburger, bezeichnete ihn schon vor Monaten als einer der besten Mittelfeldspieler der 2. Liga. Welche Qualitäten Dudziak hat, hat der Linksfuß nicht nur wegen des Tores beim KSC wieder gezeigt.
Selbst bei einem lukrativen Angebot wird Dudziak das wohl auch über den Winter hinaus beim Hauptstadtklub beibehalten. Leitl: Ich gehe schwer davon aus, dass er bis Saisonende bleibt."
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa