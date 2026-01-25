Dudziak rettet Hertha und schießt sich ins Schaufenster? Leitl äußert sich über Zukunft

Dank seines Tores rettet Jeremy Dudziak Hertha BSC einen Punkt beim KSC. Stefan Leitl äußerte sich über die Zukunft des Mittelfeldspielers.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Es ist eigentlich die typische Geschichte, die nur der Fußball schreibt, aber komplett untergeht. Weil Hertha BSC wieder den Sieg verpasst hat, kann sich keiner wirklich über das 2:2 beim KSC freuen. Dabei rettete ausgerechnet Jeremy Dudziak (30) den Berlinern einen Punkt.

Jeremy Dudziak (30) jubelt über sein erstes Saisontor. © Bernd Weißbrod/dpa Er ist fast so etwas wie ein Neuzugang. Erst im Oktober erhielt der 30-Jährige einen stark leistungsbezogenen Vertrag. Über die U23 sollte sich der technisch versierte Mittelfeldspieler für die Profis empfehlen, nachdem er nahezu die komplette vergangene Spielzeit verpasst hatte. Und das hat er! Schon gegen Schalke belebte Dudziak das Berliner Spiel, beim KSC krönte er seine erneute starke Leistung nach Einwechslung mit dem 2:2. Den tollen Pass von Fabian Reese kurz angenommen, kurz verzögert und flach ins Tor geschoben. Sein erster Treffer seit Mai 2024. Der 30-Jährige liefert Argumente für mehr. Gut möglich, dass er schon am Sonntag gegen Darmstadt dann auch von Beginn an ran darf. Aber bleibt er auch bis Saisonende in Berlin? Hertha BSC Hertha sucht Eichhorn-Ersatz: Schlägt jetzt endlich seine Stunde? Bei Sky bestätigte Stefan Leitl (48) einen entsprechenden Bericht der Bild, dass Dudziak bei einem passenden Angebot die Alte Dame verlassen kann - und zwar ablösefrei.

Stefan Leitl (48) hält viel von Dudziak. © Bernd Weißbrod/dpa

Geht Dudziak schon im Winter? "Ich glaube schon, dass er eher Bock auf die Hertha hat"