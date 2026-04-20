"Aus" der Traum: Hertha BSC verabschiedet sich endgültig vom Aufstieg

Berlin - Mit einem Sieg gegen Eintracht Braunschweig hätte Hertha BSC den Abstand auf Platz drei noch einmal auf fünf Punkte verkürzen können - nach der enttäuschenden Punkteteilung an der Hamburger Straße sind es jetzt sieben Zähler.

Fabian Reese (28) ist mit seiner Hertha wieder einmal ins Straucheln geraten und hat den Aufstieg frustriert abgehakt. © Swen Pförtner/dpa

Bei noch ausstehenden vier Partien wäre eine Aufholjagd rein rechnerisch zwar noch immer möglich, allerdings ist kaum davon auszugehen, dass alle Aufstiegsaspiranten den Berlinern jetzt den Gefallen tun und reihenweise verlieren.

So kommt es auch nicht von ungefähr, dass Fabian Reese (28) die Frage nach dem endgültigen Abschied vom Aufstiegstraum am Sky-Mikrofon nach Spielschluss knapp aber unmissverständlich und frustriert bejahte: "Ja, war der endgültige. Aus."

Sportdirektor Benjamin Weber (46) erklärte indes, dass man im gesamten Saisonverlauf nie richtig an die Aufstiegsplätze herangekommen sei. Für Hertha gehe es jetzt nur noch darum, die Spielzeit "maximal gut" zu beenden. "Alles andere - die Frage stellt sich nicht", betonte er zerknirscht.

Stefan Leitl (48) zeigte sich bei der anschließenden Pressekonferenz "schon sehr enttäuscht". Schließlich sei in der Partie mehr möglich gewesen, weil "wir in der ersten Hälfte viele Möglichkeiten hatten, um höher zu führen", bemängelte der Coach.

Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Blau-Weißen beste Chancen ungenutzt ließen und dadurch ein besseres Ergebnis verspielten.