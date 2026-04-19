Eichhorn-Rot kostet Hertha BSC den Sieg und macht letzte Aufstiegschance zunichte
Berlin/Braunschweig - Hertha BSC hat durch ein 1:1 (1:0)-Remis bei Kellerkind Eintracht Braunschweig die wohl allerletzte Chance verspielt, noch einmal ins Aufstiegsrennen um die Bundesliga einzugreifen.
Knackpunkt des Spiels war eine Rote Karte für Kennet Eichhorn. Der Youngster ging in Minute 72 mit gestrecktem Bein und offener Sohle in einen Zweikampf um den Ball und traf Gegenspieler Florian Flick oberhalb des Knöchels.
Schiedsrichter Patrick Alt ließ das Mega-Talent zunächst mit Gelb davonkommen, korrigierte seine Entscheidung nach Ansicht der Videobilder aber auf einen Platzverweis – der erste in Eichhorns noch jungen Profi-Karriere.
Und Braunschweig nutzte die Unterzahl umgehend aus. Max Marie fasste sich sechs Zeigerumdrehungen später ein Herz und donnerte das Kunstleder aus rund 20 Metern unhaltbar in die linke obere Ecke.
In der Folge musste sich der Hauptstadtklub mit zehn Mann sogar noch mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage stemmen, obwohl die Berliner bis zur Roten Karte über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft waren.
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße setzten die Gäste nach neun Minuten erfolgreich den ersten Nadelstich. Marten Winkler brachte Luca Schuler mit einem gut getimten Steilpass in die Show.
Der Stürmer nahm die Kugel gekonnt mit und wollte Keeper Ron-Thorben Hoffmann umkurven, der jedoch die Pranke ausfuhr und Schuler zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Reese – allerdings erst per Nachschuss.
Hertha BSC verpasst es, den Sack vorzeitig zuzumachen
Die Löwen haben der Alten Dame im Vorfeld ein ekliges Spiel angedroht, konnten den Worten zunächst aber kaum Taten folgen lassen. Im Gegenteil, in der 24. Minute hätte Reese einen Doppelpack schnüren und den Vorsprung der Berliner ausbauen können, traf aber nur das Außennetz.
So mussten die Blau-Weißen weiter aufmerksam bleiben und auf die Angriffe der akut abstiegsgefährdeten Niedersachsen aufpassen, denn auch Schuler traf nach 34 Minuten nur den rechten Pfosten und verpasste es, die Partie zu beruhigen.
In der Nachspielzeit kam die Eintracht bei einem kleinen Eckenfestival dann doch noch zu zwei Hochkarätern durch Flick: Zunächst parierte Tjark Ernst aus kürzester Distanz, bevor Reese einen Schuss des Mittelfeldspielers blockte und seine Rettungstat wie ein Tor feierte.
Auch nach Wiederanpfiff blieben die Braunschweiger weiter am Drücker. Lino Tempelmann gab nach 51 Zeigerumdrehungen den nächsten Warnschuss ab, setzte die Kugel aber knapp neben den rechten Pfosten. Besonders nach Ecken wurden die Blau-Gelben immer wieder gefährlich.
Zur Stundenmarke verpasste die Hertha erneut die Vorentscheidung. Schuler scheiterte nach einem mustergültigen Konter über wenige Stationen an der Querlatte – es war sein zweiter Alutreffer des Tages.
Die ausgelassenen Torchancen sollten sich am Ende rächen und so muss sich die Hertha mit einem Unentschieden begnügen, das wohl auch die letzten geheimen Aufstiegsträume platzen lässt.
Statistik zum Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC
2. Bundesliga, 30. Spieltag
Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 1:1 (0:1)
Aufstellung Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Aydin, Ehlers, Hoti (88. F. Kaufmann), Di Michele Sanchez (64. Bell Bell) - Flick, Marie - Heußer (64. Alidou), Tempelmann (64. Yardimci), Gómez - Mijatovic
Aufstellung Hertha BSC: T. Ernst - Gechter, Leistner, Marton Dardai, Karbownik - Eichhorn, Seguin - Winkler (68. Krattenmacher), Cuisance (85. K. Sessa), Reese (85. Kownacki) - Schuler (79. Zeefuik)
Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)
Zuschauer: 22.861
Tore: 0:1 Reese (11.), 1:1 Marie (78.)
Gelbe Karten: R.-T. Hoffmann (2), Tempelmann (1), Ehlers (3), Marie (8) / Gechter (4), Zeefuik (7), Seguin (4)
Rote Karten: - / Eichhorn (73./grobes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: R.-T. Hoffmann (Eintracht Braunschweig) hält Foulelfmeter von Reese (Hertha BSC) (10.)
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa