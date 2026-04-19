Eichhorn-Rot kostet Hertha BSC den Sieg und macht letzte Aufstiegschance zunichte

Berlin/Braunschweig - Hertha BSC hat durch ein 1:1 (1:0)-Remis bei Kellerkind Eintracht Braunschweig die wohl allerletzte Chance verspielt, noch einmal ins Aufstiegsrennen um die Bundesliga einzugreifen.

Kennet Eichhorn verlässt nach seinem groben Foul mit gesenktem Kopf den Platz. © Swen Pförtner/dpa

Knackpunkt des Spiels war eine Rote Karte für Kennet Eichhorn. Der Youngster ging in Minute 72 mit gestrecktem Bein und offener Sohle in einen Zweikampf um den Ball und traf Gegenspieler Florian Flick oberhalb des Knöchels.

Schiedsrichter Patrick Alt ließ das Mega-Talent zunächst mit Gelb davonkommen, korrigierte seine Entscheidung nach Ansicht der Videobilder aber auf einen Platzverweis – der erste in Eichhorns noch jungen Profi-Karriere.

Und Braunschweig nutzte die Unterzahl umgehend aus. Max Marie fasste sich sechs Zeigerumdrehungen später ein Herz und donnerte das Kunstleder aus rund 20 Metern unhaltbar in die linke obere Ecke.

In der Folge musste sich der Hauptstadtklub mit zehn Mann sogar noch mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage stemmen, obwohl die Berliner bis zur Roten Karte über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft waren.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße setzten die Gäste nach neun Minuten erfolgreich den ersten Nadelstich. Marten Winkler brachte Luca Schuler mit einem gut getimten Steilpass in die Show.

Der Stürmer nahm die Kugel gekonnt mit und wollte Keeper Ron-Thorben Hoffmann umkurven, der jedoch die Pranke ausfuhr und Schuler zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Reese – allerdings erst per Nachschuss.