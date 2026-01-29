Wochen der Wahrheit bei Hertha BSC: Sturmflaute gefährdet Aufstieg

Berlin - Hertha BSC hat sich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben. Dafür ist in den Wochen der Wahrheit eine Aufholjagd nötig, doch im Angriffs hakt's gewaltig.

Stefan Leitl (48) steht die Ratlosigkeit über die mangelnde Effektivität im Hertha-Angriff ins Gesicht geschrieben. © Bernd Weißbrod/dpa

Sechs Punkte beträgt nunmehr der Abstand auf den Relegationsplatz - mit ein wenig mehr Effektivität vor dem gegnerischen Kasten könnten es derer nur zwei sein.

Denn die Alte Dame hatte eigentlich genug Torchancen, um die ersten beiden Partien im neuen Jahr zu gewinnen, ließ aber nicht zum ersten Mal beste Möglichkeiten beinahe schon fahrlässig liegen.

"Aus diesen zwei Spielen hätten wir sechs Punkte holen können. Für unseren Anspruch und auch für die Leistungen sind zwei Punkte aus beiden Spielen zu wenig", haderte Stefan Leitl (48) folgerichtig.

Beim torlosen Auftakt gegen Tabellenführer Schalke 04 scheiterten Marten Winkler (22) und Luca Schuler (26) jeweils zweimal am bärenstarken Loris Karius (32). Beim Aufgalopp in Karlsruhe war es dann erneut Schuler, der zum Chancentod wurde und seit drei Spielen auf einen Treffer wartet.