Hertha BSC stellt sich hinter Fans und fordert Dialog mit Polizei

Berlin - Nach den Ausschreitungen im Vorfeld des Top-Spiels in der 2. Bundesliga hat Hertha BSC Stellung zu dem Vorfall bezogen und Partei für seine Fans ergriffen.

Die aktive Fanszene verließ die Ostkurve und hinterließ den polizeifeindlichen Slogan "ACAB" (All Cops Are Bastards) mit blauen Schildern auf den leeren Sitzen. © Andreas Gora/dpa

"In den vergangenen Monaten ist aus unterschiedlichen Perspektiven wiederholt der Eindruck entstanden, dass Einsatzkonzepte und polizeiliche Präsenz von Fans als zunehmend konfrontativ und [...] nicht mehr durchgängig deeskalierend wahrgenommen worden sind", teilte der Verein am Sonntag mit.

"Diese Wahrnehmung teilt auch Hertha BSC und hat entsprechende Beobachtungen wiederholt gegenüber der Polizei adressiert", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Präsidium und Geschäftsführung, die TAG24 vorliegt.

Nach Angaben der Polizei wurden bei den Zusammenstößen vor der Ostkurve zwischen Ultras und Einsatzkräften 21 Beamte und 31 Mitglieder der aktiven Fan-Szene leicht verletzt. Die Behörde nannte massive Gewalt gegen die Polizeikräfte als Auslöser.

Die Fanhilfe Hertha BSC sprach beim Kurznachrichtendienst X hingegen von massiver Polizeigewalt und "schwer verletzten Fans", die "weiterhin verschwiegen" werden. Zudem wurde postuliert, "die Berliner Polizei verbreitet in ihrer neuen Mitteilung nachweislich Falschbehauptungen".