Hertha BSC stellt sich hinter Fans und fordert Dialog mit Polizei

Nach den Ausschreitungen im Vorfeld des Top-Spiels in der 2. Bundesliga hat Hertha BSC Stellung zu dem Vorfall bezogen und Partei für seine Fans ergriffen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Nach den Ausschreitungen im Vorfeld des Top-Spiels in der 2. Bundesliga hat Hertha BSC Stellung zu dem Vorfall bezogen und Partei für seine Fans ergriffen.

Die aktive Fanszene verließ die Ostkurve und hinterließ den polizeifeindlichen Slogan "ACAB" (All Cops Are Bastards) mit blauen Schildern auf den leeren Sitzen.
Die aktive Fanszene verließ die Ostkurve und hinterließ den polizeifeindlichen Slogan "ACAB" (All Cops Are Bastards) mit blauen Schildern auf den leeren Sitzen.  © Andreas Gora/dpa

"In den vergangenen Monaten ist aus unterschiedlichen Perspektiven wiederholt der Eindruck entstanden, dass Einsatzkonzepte und polizeiliche Präsenz von Fans als zunehmend konfrontativ und [...] nicht mehr durchgängig deeskalierend wahrgenommen worden sind", teilte der Verein am Sonntag mit.

"Diese Wahrnehmung teilt auch Hertha BSC und hat entsprechende Beobachtungen wiederholt gegenüber der Polizei adressiert", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Präsidium und Geschäftsführung, die TAG24 vorliegt.

Nach Angaben der Polizei wurden bei den Zusammenstößen vor der Ostkurve zwischen Ultras und Einsatzkräften 21 Beamte und 31 Mitglieder der aktiven Fan-Szene leicht verletzt. Die Behörde nannte massive Gewalt gegen die Polizeikräfte als Auslöser.

Hertha BSC mit Sorgen vor entscheidendem Aufstiegskracher gegen Schalke 04
Hertha BSC Hertha BSC mit Sorgen vor entscheidendem Aufstiegskracher gegen Schalke 04

Die Fanhilfe Hertha BSC sprach beim Kurznachrichtendienst X hingegen von massiver Polizeigewalt und "schwer verletzten Fans", die "weiterhin verschwiegen" werden. Zudem wurde postuliert, "die Berliner Polizei verbreitet in ihrer neuen Mitteilung nachweislich Falschbehauptungen".

Hertha BSC ruft zu Dialog und Deeskalation auf

Hertha-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich (58) hatte bereits kurz nach Spielschluss eine Aufarbeitung des Vorfalls angekündigt.
Hertha-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich (58) hatte bereits kurz nach Spielschluss eine Aufarbeitung des Vorfalls angekündigt.  © Bernd von Jutrczenka/dpa

Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen würden verdeutlichen, "wie wichtig eine kontinuierliche, transparente und frühzeitige Abstimmung zwischen allen Akteuren ist, um Missverständnisse und Eskalationen möglichst zu vermeiden", betonte die Vereinsseite.

Der Hauptstadtklub habe bereits vor Monaten den Wunsch nach Gesprächen mit der Polizei Berlin geäußert, die bislang aber noch nicht realisiert worden seien "und erneuert diesen Wunsch hiermit nachdrücklich". Die aktuellen Entwicklungen würden die Notwendigkeit unterstreichen, den Dialog auf eine neue Ebene zu heben.

"Nur über Dialog, gegenseitiges Verständnis und einen klaren gemeinsamen Willen zur Deeskalation kann Vertrauen nachhaltig gestärkt und ein konstruktiver Rahmen für zukünftige Spieltage geschaffen werden", bekräftigte die Vereinsführung und rief auch Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) zur Teilnahme an den Gesprächen auf.

Fan-Protest im Olympiastadion: Hertha BSC verpasst Sieg gegen Schalke
Hertha BSC Fan-Protest im Olympiastadion: Hertha BSC verpasst Sieg gegen Schalke

Ziel bleibe es, Bedingungen zu schaffen, "in denen der Fußball und seine Fan-Kultur als verbindendes Erlebnis wahrgenommen und respektiert werden und alle Beteiligten ihrer Verantwortung mit Augenmaß und Respekt gerecht werden".

Abschließend verurteilte Hertha BSC ausdrücklich jede Form von Gewalt und wünschte allen Verletzten eine schnelle Genesung und gute Besserung. Das Unentschieden im Spitzenspiel gegen Schalke 04 geriet aufgrund der Vorkommnisse in den Hintergrund.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa, Bernd von Jutrczenka/dpa (Bildmontage)

Mehr zum Thema Hertha BSC: