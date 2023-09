Dardai auf der Suche nach Dardai-Ersatz: Dieser Hertha-Star hat die besten Karten

Berlin - Was zu Saisonbeginn einfach nicht klappen wollte, funktioniert jetzt immer besser. Allein in den letzten drei Spielen erzielte Hertha BSC zwölf Buden. Doch gerade jetzt, wo die Offensive sich immer besser gefunden hat, fällt ein "Schlüsselspieler" verletzt aus. Palko Dardai (24) wird den Berlinern mit einer Bänderverletzung wohl länger als ihnen lieb ist fehlen.

Palko Dardai (24) fällt verletzt aus. © Jacob Schröter/dpa

Eins zu eins ersetzen lässt sich der Hertha-Rückkehrer zwar nicht, an Optionen mangelt es Hertha-Trainer Pal Dardai (47) aber auch nicht.

Da wäre zum Beispiel Palkos jüngerer Bruder Bence Dardai (17). Er ersetzte bereits gegen Braunschweig den 24-Jährigen. "Im Trainerstab sagt die Mehrheit, Bence soll dort spielen. Weil er sich für die Mannschaft aufopfert, er läuft, er ist bei Standards groß genug. Er hat in der Offensive das Vermögen für den letzten und den vorletzten Pass", erklärte Papa Pal.

Ob am Sonntag aber die Startelfpremiere folgt, ist fraglich: "Aber ich bin da anderer Meinung. Das ist nicht das Spiel für einen 17-Jährigen", so die Hertha-Ikone.

Festlegen wollte er sich noch nicht. So hat der Ungar mit Smail Prevljak (28/"die offensivere Variante") oder mit Florian Niederlechner (32/"die fleißigere Variante, der überall dabei sein will") zwei Stürmer in der Hinterhand.