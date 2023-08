Dardai bekommt Knipser und verrät: Er wird stürmen!

Herthas Neuzugang Haris Tabakovic (29) wird gegen Wehen sein Debüt im Hertha-Trikot feiern. © GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

"Wir brauchen einen Knipser, wir brauchen mehr Tore. Das hat uns gefehlt", forderte Pal Dardai (47) direkt nach der Partie einen Stürmer. Nur wenige Tage später wurde seine Forderung prompt erfüllt.

Haris Tabakovic (29) soll in Zukunft vorne die Dinger reinmachen. "Wir haben ihn schon lange beobachtet. Er ist fit, er ist torgefährlich. Wenn er eine Riesen-Torchance hat, dann klingelt es meistens auch. Deswegen haben wir ihn geholt", freut sich Dardai über seinen Neuzugang.

Die Berliner haben nun einen echten Leuchtturm. Der 1,94-Meter-Hühne ist voll im Saft und weiß, wo die Kiste steht: In der vergangenen Spielzeit knipste Tabakovic in 29 Spielen 17 Mal.

Erst am Dienstag offiziell vorgestellt, bekam er von seinem Coach für die das Heimspiel am Freitag gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden quasi eine Einsatzgarantie ausgesprochen: "Ich werde ihn mitnehmen, als Joker oder schon in der Halbzeitpause. Das hängt auch vom Spielverlauf ab."