Darum ist der DFB-Pokal für Hertha BSC gleich doppelt wichtig

Berlin - Wenn am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) das Flutlicht im Olympiastadion angeht und Hertha BSC im DFB-Pokal auf Mainz 05 trifft, geht es für die Berliner nicht nur um den sportlichen Erfolg.

Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (43, l.) und Trainer Pal Dardai (47) wissen um die Bedeutung des DFB-Pokals in sportlicher und finanzieller Hinsicht. © Soeren Stache/dpa

Schließlich spült jede weitere Pokalrunde auch dringend benötigte Einnahmen in die klamme Kasse, sowohl aus dem TV-Topf als auch durch Ticketverkäufe.

"Völlig richtig, dass der wirtschaftliche Rahmen und das Weiterkommen für uns zusätzliche Einnahmen bedeuten", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber (43) im Vorfeld der Partie.

Bei einem Einzug ins Achtelfinale winken der Alten Dame satte 862.400 Euro, gepaart mit den 431.200 Euro für das Erreichen der zweiten Hauptrunde macht das knapp 1,3 Millionen Euro.

"Deswegen ist das ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen kann, bei allem, was sportlich überwiegt", so Weber. In sportlicher Hinsicht träumt der Hauptstadtklub nämlich schon lange von einem Finale im heimischen Wohnzimmer.

Das war bislang nur den Amateuren vergönnt, die in der Saison 1992/93 sensationell ins Endspiel einzogen, in dem sie nur denkbar knapp mit 0:1 Bayer Leverkusen unterlagen.