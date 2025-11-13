Das tut weh: Comeback von Hertha-Star verzögert sich weiter

Berlin - "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß", lautet ein legendäres Fußball-Zitat, das wohl kaum zutreffender als bei John Anthony Brooks (32) sein könnte.

John Anthony Brooks (32) muss weiter auf sein Comeback bei Hertha BSC warten. © Andreas Gora/dpa

Der Routinier kehrte im Sommer 2024 nach sieben Jahren zu Hertha BSC zurück, um mit seiner Erfahrung die Abwehr zu stabilisieren und der Mannschaft zum Aufstieg zu verhelfen - so der Plan.

Aber wie das manchmal so ist: Nicht jeder Plan funktioniert, denn der 32-Jährige hat seitdem noch nicht ein einziges Pflichtspiel für die Alte Dame absolviert und das wird nach Informationen vom kicker auch vorerst so bleiben.

Demnach haben die Verantwortlichen bei den Blau-Weißen dem Innenverteidiger bereits zu Wochenbeginn die nächste Zwangspause verordnet.

Er soll nach Angaben des Sportblatts wegen einer erneuten Verletzung am Sprunggelenk aus der Belastung genommen worden sein. Wie lange der ehemalige US-Nationalspieler ausfallen wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Brooks arbeitete gerade an seinem Comeback nach einer hartnäckigen Verletzung der Wadenmuskulatur, die er sich im Juli im Testspiel gegen BFC Dynamo zugezogen hatte.