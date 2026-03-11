Dem VAR den Stecker gezogen: Wie konnte das passieren?

Berlin/Münster - Es VAR wohl die Szene des Spieltags - nicht nur in der 2. Bundesliga : In der Partie zwischen Preußen Münster und Hertha BSC hat Schiedsrichter Felix Bickel (29) auf einen schwarzen Bildschirm gestarrt.

Wie Sie sehen, sieht er nichts: Schiedsrichter Felix Bickel (29) konnte die Elfmeter-Szene nicht am VAR-Monitor überprüfen. © Bernd Thissen/dpa

Kurz vor der Pause wurde der Referee von Videoschiedsrichterin Katrin Rafalski (44) zum Monitor beordert, um einen möglichen Strafstoß für die Alte Dame zu überprüfen. Doch das Gerät schaltete sich partout nicht ein.

So musste sich Bickel schließlich auf das Urteil seiner Assistentin verlassen, die im "Alleingang" korrekterweise auf Strafstoß entschied. Schnell wurde klar, dass es sich nicht um eine technische Panne, sondern um einen Sabotageakt seitens der Heimfans handelte. In der Kurve wurde kurz darauf ein Banner mit der Aufschrift "Dem VAR den Stecker ziehen" ausgerollt.

Der DFB hat inzwischen ein Verfahren gegen die Preußen eingeleitet. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Der Klub hat den Vorfall mittlerweile aufgearbeitet und die Videoaufzeichnungen aus dem Stadion sowie Augenzeugenberichte ausgewertet.

"Ein Zuschauer aus dem Heimblock konnte sich unrechtmäßig Zutritt zum Innenraum verschaffen und dort eine Kabelverbindung zur Stromversorgung des VAR-Monitors, der sich auf Höhe der Mittellinie befindet, trennen", teilte der Zweitligist auf der vereinseigenen Homepage mit.