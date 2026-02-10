Pokal-Traum geplatzt: Hertha BSC verpasst Einzug ins Halbfinale nach Elfer-Krimi

Berlin - Aus der Traum: Hertha BSC scheitert nach starkem Fight erst mit 4:5 im Elfmeterschießen am SC Freiburg und verpasst auf dramatische Weise den langersehnten Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals .

Pascal Klemens (r.) scheitert als sechster Schütze für Hertha BSC an Freiburgs Keeper Florian Müller. © Andreas Gora/dpa

Zunächst verschoss Michael Cuisance als dritter Schütze bei den Berlinern, bevor Tjark Ernst dessen "Fehler" umgehend wieder wett machte. So ging auch das Elfmeterschießen in die Verlängerung. Es dauerte bis zum sechsten Schützen: Pascal Klemens scheiterte an SCF-Torhüter Florian Müller, nachdem Yuito Suzuki mit etwas Glück für die Breisgauer getroffen hatte.

Die Hausherren erwischten vor knapp 57.000 Zuschauern vermeintlich einen echten Traumstart. Fabian Reese drückte die Kugel in der 7. Minute nach einer Ecke über die Linie. Dann schaltete sich jedoch der VAR ein: Julian Eitschberger stand bei der Entstehung knapp im Abseits.

Die Alte Dame ließ sich davon aber nicht entmutigen und spielte gegen den Klub aus der Bundesliga gut mit, lauerte immer wieder auf Umschaltmomente.

Dann hätte ausgerechnet der langjährige Ex-Herthaner Derry Scherhant beinahe seinen alten Teamkollegen in die Suppe gespuckt. Nur das lange Bein von Ernst konnte den Einschlag nach 20 Zeigerumdrehungen gerade noch verhindern.

Mit fortlaufender Dauer verflachte die Partie. Erst kurz vor der Pause wachten beide Mannschaften noch einmal auf und kamen zu gefährlichen Abschlüssen, die auf beiden Seiten von den Torhütern zunichtegemacht wurden. So ging es torlos in die Pause. Ein Klassenunterschied war in der ersten Halbzeit nicht zu erkennen.