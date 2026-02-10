Herthas Pokal-Traum lebt: Mach's noch einmal, Toni!

Berlin - Hertha BSC will am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) im Olympiastadion gegen den SC Freiburg den nächsten Schritt zum großen Pokal-Traum gehen: endlich wieder ein Finale im heimischen Wohnzimmer.

Hertha-Coach Stefan Leitl (48) freut sich auf ein stimmungsvolles Spiel im Olympiastadion. © Andreas Gora/dpa

Der letzte Finaleinzug im DFB-Pokal datiert aus dem Jahr 1993, der damals freilich nicht den Profis, sondern sensationell der zweiten Mannschaft glückte, die sich im Endspiel Bayer Leverkusen nur knapp mit 0:1 geschlagen geben musste.

Auch der vorerst letzte Sprung ins Halbfinale liegt bereits zehn Jahre zurück. Gegen die Breisgauer soll jetzt die Chance beim Schopf gepackt werden. "Die Hütte muss brennen. Wenn wir eine Chance haben wollen, in die nächste Runde einzuziehen, muss ganz Berlin blau-weiß sein", forderte Stefan Leitl (48) im Vorfeld der Partie.

Rund 55.000 Zuschauer werden für das Duell mit dem aktuell Siebten der Bundesliga erwartet, in dem die Berliner nichtsdestotrotz "der krasse Außenseiter sind", betonte der Hertha-Coach.

Zumal die Berliner sich ausgerechnet jetzt mit Abwehrsorgen herumplagen müssen. Mit Marton Dardai (23) und Deyovaisio Zeefuik (27) fallen bei der Alten Dame gleich zwei wichtige Säulen in der Defensive aus.