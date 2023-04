Diese Hertha-Legenden sollen die Fans im Abstiegskampf anheizen

Berlin - Im Abstiegskampf klammert sich wohl jeder Verein an den noch so kleinsten Strohhalm, um das drohende Unheil doch noch abzuwenden. Hertha BSC macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme und reaktiviert zwei Vereinslegenden, um den Fans noch einmal richtig einzuheizen.

Eyjólfur "Jolly" Sverrisson (54) reist extra aus Island an, um Hertha BSC im Abstiegskampf gegen den VfB Stuttgart im Olympiastadion zu unterstützen. © Marco Kohlmeyer/Zentralbild/dpa

Beer werde am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit seinen zwei Söhnen in die Allianz Arena kommen, um seine alte Liebe gegen den FC Bayern zu unterstützen. "Vorher treffe ich mich am Spieltag noch zum Weißwurst-Essen mit einigen Leuten von Hertha", zitiert "Bild" den ehemaligen Mittelfeldstrategen. Dann soll er zum Markenbotschafter ernannt werden.



Sverrisson soll eine Woche später für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart extra aus Island angereist kommen, um sich den Fans zu zeigen, bei denen "Jolly" bis heute sehr beliebt ist.

Die beinharte Abwehrkante bestätigte den Besuch gegenüber Bild: "Ja, stimmt. In dieser Situation müssen alle Herthaner eng zusammenhalten und helfen."

Er sieht in dem Duell gegen die Stuttgarter, mit denen der Isländer in der Saison 1991/92 Deutscher Meister wurde, "ein Schlüsselspiel", in dem die Zuschauer zeigen müssten, "dass sie jetzt hinter der Mannschaft stehen. Egal, was passiert oder passiert ist".

Von außen wird von Vereinsseite also alles Mögliche getan, um noch einmal ein Feuer im Abstiegskampf zu entfachen, jetzt muss nur noch Coach Pal Dardai (47) seine Kicker auf dem grünen Rasen in die Spur bringen.