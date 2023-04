Hertha-Coach Dardai schmeißt Sunjic beim Training raus: "Verpiss Dich"

Berlin - Er hatte es in der Pressekonferenz nach der bitteren 2:4-Klatsche gegen Werder Bremen angekündigt und nur einen Tag später lässt Coach Pal Dardai (47) beim Training von Hertha BSC Taten folgen.

Der 47-Jährige schmiss den Kroaten mit eindeutigen Worten von Trainingsplatz. "Was denkst Du hier, geh weg! Tschüss", gibt er ihm auf dem Weg in die Kabine mit und brüllt ihm schließlich hinterher: "Verpiss Dich, Tschüss!"

In einem Twitter-Video von " rbb24 " ist das Ende einer Auseinandersetzung zwischen dem Hertha-Coach und seinem defensiven Mittelfeldspieler Ivan Sunjic (26) zu sehen.

Hertha-Coach Pal Dardai (47) hat beim Training am Sonntag hart durchgegriffen. © Soeren Stache/dpa

Aus diesem Grund gehörte am Samstag auch Stürmer Wilfried Kanga (25) nicht zum Kader der Blau-Weißen. "Seine Körpersprache war die ganze Woche nicht genug", erklärte Dardai den anwesenden Journalisten nach dem Werder-Kick.

Für den Übungsleiter gilt es jetzt beim Tabellenschlusslicht hart durchzugreifen, um doch noch den drohenden Abstieg abzuwenden.

"Wenn einer nicht mitzieht, muss ich auch andere Entscheidungen treffen", kündigte er an und machte diese Drohung schon am Folgetag wahr. Spätestens nach zwei oder drei Wochen Training wolle er der Mannschaft seine Handschrift verleihen.

Und wer Pal Dardai kennt, der weiß, dass für den Ex-Hertha-Profi als Spieler und Trainer stets bedingungsloser Kampf und Einsatzbereitschaft im Vordergrund standen und stehen.

Gegen gereizte Bayern, die durch die 1:3-Blamage in Mainz die Tabellenführung nach dem 29. Bundesliga-Spieltag an den BVB verloren haben, rechnet sich der Ungar am kommenden Wochenende freilich keine "Überraschung" aus. Aber danach muss seine Truppe zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist, wenn es nacheinander gegen Stuttgart, Köln und Bochum geht.