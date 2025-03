Ein Königreich für einen Prince: Hertha BSC braucht jetzt Typen wie Boateng

Bei der 0:4-Klatsche in Elversberg hat sich Hertha BSC besonders in der ersten Halbzeit in einem desolaten Zustand präsentiert. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

"Man hat den neuen Trainer gebracht und dann sieht man so ein Spiel, das ist einfach traurig", bemerkte der Ex-Herthaner am Montag am Rande der Baller League in Berlin.

Man dürfe jetzt natürlich nicht draufhauen, aber es sei im Moment schwer, Positives zu finden, stellte der 37-Jährige fest. Die Alte Dame war am vergangenen Sonntag mit 0:4 bei der SV Elversberg untergegangen.

"Ich habe 20 Minuten in der ersten Halbzeit gesehen und dann machst Du auch schon aus, weil Du weißt, wie das Spiel ausgehen wird", erinnerte sich Boateng, der betonte, dass es jetzt wichtig sei, den Schalter umzulegen, da man sich sonst "mitten im Abstiegskampf" befände.

Aber ist das nicht schon längst zur bitteren Realität geworden? Nach dem Debakel in Elversberg schlug Leitl selbst bereits Abstiegsalarm: "Es geht darum, in der Liga zu bleiben", betonte der 47-Jährige nach dem neuerlichen sportlichen Offenbarungseid im Saarland.