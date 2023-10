Emotional! Kevin-Prince Boateng weint bei seinem Abschied im Olympiastadion

Berlin - In Berlin hat sich vor fast einem halben Jahr der Kreis seiner Fußball-Karriere geschlossen, jetzt hat Kevin-Prince Boateng (36) in seinem Wohnzimmer bei Hertha BSC noch einmal einen würdigen Abschied erhalten.

Im August verkündete der Nationalspieler Ghanas dann sein Karriere-Ende auf Instagram . Insgesamt 91 Partien hat Boateng in seiner Karriere für die Hertha bestritten, dabei fünf Tore erzielt und neun Vorlagen gegeben.

"Ich werde immer hier sein. Ich bin Herthaner. Ich liebe diesen Verein und ich werde diesem Verein immer treu bleiben", erklärte Boateng am Abend vor der Begegnung. Am 20. Mai dieses Jahres hatte er im Heimspiel gegen den VfL Bochum das letzte Mal auf dem Rasen gestanden und das Team als Kapitän aufs Feld geführt.

Der sonst durch nichts zu erschüttern wirkende Ex-Star der Fußball-Szene vergoss die eine oder andere Träne, als er vom Verein am Samstagabend noch einmal die Möglichkeit bekam, sich gebührend von den Anhängern zu verabschieden.

Was er sportlich bei der 1:2-Niederlage seiner Alten Dame in der 2. Bundesliga gegen den FC St. Pauli zu sehen bekam, dürfte dem eingefleischten Berliner wehgetan haben. Seine wohl letzten Momente auf der großen Bühne im Olympiastadion schmerzten aber noch viel mehr.

Thomas E. Herrich (l.), Geschäftsführer von Hertha BSC, begrüßt Kevin-Prince Boateng (r.) im Stadion. © Andreas Gora/dpa

"Ich habe gesagt, ich werde nicht emotional. Also lasst mich nicht weinen. Ha, Ho, He für immer", sagte er vor der Ostkurve.

Doch es nützte nichts, wenige Sekunden zuvor hatte sich der 36-Jährige einige Tränen aus den Augen gewischt. "Ich bin hier groß geworden. Ich wurde hier zum Profi. Ihr seid immer in meinem Herzen", ließ er die Hertha-Fans wissen, die ihn daraufhin mit "Boateng"-Sprechchören feierten.

Während der Mittelfeldspieler 2022 in einer führenden Rolle den Abstieg seines Herzensvereins in der Relegation noch abwenden konnte, stieg er zum Karriereende mit dem Hauptstadt-Klub in die 2. Bundesliga ab.

Kein würdiges Ende für eine Laufbahn, in der Boateng 2011 italienischer Meister mit dem AC Mailand, 2019 spanischer Meister mit dem FC Barcelona und 2018 Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt wurde.