Ernst sei Dank: Hertha BSC beendet Trainingslager mit Sieg

Berlin/Wien (Österreich) - Hertha BSC hat sein einwöchiges Trainingslager im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga mit einem Sieg abgerundet.

Tjark Ernst (22) hat seiner Mannschaft mit mehreren Glanzparaden und einem gehaltenen Elfmeter den Sieg gegen Austria Wien gerettet. © Swen Pförtner/dpa

Fünf Tage nach der 0:1-Niederlage gegen Bröndby Kopenhagen kam die Mannschaft von Hertha-Trainer Stefan Leitl beim österreichischen Erstligisten Austria Wien zu einem 2:1 (1:0).

In der Wiener Generali-Arena hatte Julian Eitschberger Hertha in der 38. Minute mit einem abgefälschtem Schuss aus knapp 20 Metern in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel überraschte Manprit Sarkaria Herthas Schlussmann Tjark Ernst mit einem von der rechten Strafraumgrenze verwandelten Freistoß ins kurze Eck (51.).

Der österreichische Rekord-Titelträger, der bereits am kommenden Donnerstag in der zweiten Qualifikationsrunde in der Conference League gegen den georgischen Vertreter FC Spaeri seinen Pflichtspielauftakt bestreitet, dominierte das Spiel. Hertha verlegte sich aufs Konterspiel.

Während Fabian Reese und Jon Dagur Thorsteinsson hochkarätige Chancen ausließen, bewahrte Ernst seine Mannschaft mit Glanzparaden und einem gehaltenen Elfmeter (83.) vor einer möglichen Niederlage.