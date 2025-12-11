Umbruch in der Abwehr geplant: Bleiben im Sommer nur noch zwei Hertha-Stars übrig?

Berlin - Die Null steht! Zumindest meistens. Mit lediglich zwölf Gegentoren hat Hertha BSC die zweitbeste Abwehr der 2. Liga . Nur Schalke hat im Unterhaus noch weniger Gegentore (acht). Großen Anteil daran hat vor allem Keeper Tjark Ernst (22), aber auch seine Vordermänner, die in den vorigen Wochen wenig zugelassen haben.

Toni Leistner (35, l.) ist der Fels in der Brandung. © Andreas Gora/dpa

In der neuen Saison aber könnten von den derzeit acht Innenverteidigern im Kader gleich sechs wegbrechen. Toni Leistner (35) erlebt zwar seinen zweiten Frühling, wird aber auch nicht jünger. Im August wird der Routinier, der bei Hertha seine Karriere beenden will, dann 36.

Sein Vertrag läuft aus. Die Alte Dame besitzt allerdings die Option, den Kontrakt noch einmal um ein weiteres Jahr zu verlängern.

John Anthony Brooks (32) kämpft hingegen weiterhin um sein Comeback. Seit seiner Rückkehr konnte er noch keine einzige Sekunde spielen. Auch bei ihm läuft der Vertrag zum Saisonende aus.

Bei Agustin Rogel (27) hat sich an der Situation nichts geändert. Der Uruguayer, der noch mit einem üppigen Vertrag aus Erstligazeiten ausgestattet ist, hat keine Zukunft mehr in Berlin: Er soll am besten schon im Winter abgegeben werden.

Auch Tim Hoffmann wird im Winter wohl gehen. Der 20-Jährige sammelt nach zwei Leihen schon länger nur noch in der Regionalliga Spielpraxis. Der Hauptstadtklub dürfte ihm keine Steine in den Weg legen.