Umbruch in der Abwehr geplant: Bleiben im Sommer nur noch zwei Hertha-Stars übrig?
Berlin - Die Null steht! Zumindest meistens. Mit lediglich zwölf Gegentoren hat Hertha BSC die zweitbeste Abwehr der 2. Liga. Nur Schalke hat im Unterhaus noch weniger Gegentore (acht). Großen Anteil daran hat vor allem Keeper Tjark Ernst (22), aber auch seine Vordermänner, die in den vorigen Wochen wenig zugelassen haben.
In der neuen Saison aber könnten von den derzeit acht Innenverteidigern im Kader gleich sechs wegbrechen. Toni Leistner (35) erlebt zwar seinen zweiten Frühling, wird aber auch nicht jünger. Im August wird der Routinier, der bei Hertha seine Karriere beenden will, dann 36.
Sein Vertrag läuft aus. Die Alte Dame besitzt allerdings die Option, den Kontrakt noch einmal um ein weiteres Jahr zu verlängern.
John Anthony Brooks (32) kämpft hingegen weiterhin um sein Comeback. Seit seiner Rückkehr konnte er noch keine einzige Sekunde spielen. Auch bei ihm läuft der Vertrag zum Saisonende aus.
Bei Agustin Rogel (27) hat sich an der Situation nichts geändert. Der Uruguayer, der noch mit einem üppigen Vertrag aus Erstligazeiten ausgestattet ist, hat keine Zukunft mehr in Berlin: Er soll am besten schon im Winter abgegeben werden.
Auch Tim Hoffmann wird im Winter wohl gehen. Der 20-Jährige sammelt nach zwei Leihen schon länger nur noch in der Regionalliga Spielpraxis. Der Hauptstadtklub dürfte ihm keine Steine in den Weg legen.
Verhandlungen auf Eis: Hertha BSC will mit Pascal Klemens verlängern, aber will er bleiben?
Bei Pascal Klemens (20) sieht es anders aus. Hertha will schon länger verlängern, doch wie der Kicker berichtet, liegen die Verhandlungen schon seit Monaten auf Eis. Das Eigengewächs kämpft sich nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung wieder ran, bislang aber sieht es nach Abschiedstour aus.
Sein Vertrag läuft ebenfalls am Saisonende aus. Verlängert er nicht, droht Hertha ein vielversprechendes Talent ablösefrei zu verlieren.
Auch Linus Gechter (21) weckt Begehrlichkeiten. Mit starken Leistungen macht der Youngster auf sich aufmerksam. Geht er, könnte sich Hertha zwar über eine ordentliche Ablösesumme (Vertrag bis 2027) freuen, hätte dann aber nur noch Niklas Kolbe (27) und Marton Dardai (23) zur Verfügung.
Bleiben von acht Innenverteidigern also nur noch zwei übrig? Es könnte ein wechselreicher Sommer werden - unabhängig von der Liga.
