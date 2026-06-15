Hertha BSC: Er soll Kapitän Reese ersetzen - im Duo mit neuem Knipser
Berlin - Der Abgang von Kapitän Fabian Reese (28) würde sportlich gesehen eine große Lücke bei Hertha BSC hinterlassen und die soll ausgerechnet ein Youngster füllen.
Der Wechsel des Führungsspielers scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein und einzig von der Einigung der Alten Dame mit dem VfL Wolfsburg sowie seinem Medizincheck abzuhängen.
In Reeses gewaltige Fußstapfen könnte dann nach Informationen von Bild ausgerechnet ein Nachwuchstalent der TSG Hoffenheim treten: Deniz Zeitler (19) soll ganz oben auf der Liste der Verantwortlichen um Benjamin Weber (46) stehen.
Reese war mit zehn Buden und 13 Vorlagen in der abgelaufenen Saison wieder einmal der Top-Scorer der Alten Dame, diese Zahlen zu replizieren wird für Zeitler sicherlich keine leichte Aufgabe, selbst als aktueller U20-Nationalspieler.
Der 19-Jährige kam bislang nur für die Zweitvertretung der TSG in der 3. Liga zum Einsatz, war dort in der vergangenen Saison aber unangefochtener Stammspieler und traf immerhin 15 Mal ins Schwarze. Dazu bereitete er zwei Tore vor.
Der Vergleich mit Reese ist sicherlich unfair und bietet sich in diesem Fall auch nur an, weil Zeitler den Flügelflitzer positionsgetreu ersetzen könnte. Er allein kann die Hertha aber sicher nicht schultern, wie es der 28-Jährige in seiner Zeit bei den Berlinern immer wieder getan hat.
U20-Nationalspieler und Schweden-Bomber als neue Heilsbringer für Hertha BSC?
Eine Verpflichtung kommt für die Blau-Weißen aber wohl - wie bei Maurice Krattenmacher (20) - nur auf Leihbasis infrage, denn das Hoffenheim-Talent wird aktuell mit einem Marktwert von etwa vier Millionen Euro taxiert.
Damit wäre aber auch nur eine der vielen Baustellen beim Berliner Sport-Club geschlossen. Besonders in der Sturmspitze drückt der Schuh. Seit dem Verlust von Haris Tabakovic (31) - eben an jene Sinsheimer - ist der Hauptstadtklub auf der Suche nach einem zuverlässigen Knipser.
Den könnten die Spree-Athener in einem schwedischen WM-Fahrer gefunden haben. Der kicker bringt Sturmtank Gustaf Nilsson (29) mit den Berlinern in Zusammenhang.
Zurzeit steht der 1,97-Meter-Hüne beim belgischen Meister Club Brügge unter Vertrag, kommt dort allerdings nicht so recht zum Zug und soll nach Möglichkeit verliehen werden.
Der Nationalspieler kickte auch schon in Deutschland, für Wehen Wiesbaden. In der 3. Liga konnte er in der Spielzeit 2021/22 19 Scorer-Punkte verbuchen (14 Tore, 5 Assists), bevor er nach Belgien wechselte - zunächst zu Union Saint-Gilloise.
Jetzt darf sich der 29-Jährige also auf der WM-Bühne beweisen und ins Schaufenster stellen, was ihm angesichts der schier übermächtigen Konkurrenz von Alexander Isak (26) und Viktor Gyökeres (28) aber ziemlich schwerfallen dürfte.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa, Claudio Bresciani/TT News Agency/AP/dpa (Bildmontage)