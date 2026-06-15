Hertha BSC: Er soll Kapitän Reese ersetzen - im Duo mit neuem Knipser

Berlin - Der Abgang von Kapitän Fabian Reese (28) würde sportlich gesehen eine große Lücke bei Hertha BSC hinterlassen und die soll ausgerechnet ein Youngster füllen.

Deniz Zeitler (19) ist vor der abgelaufenen Saison von Ingolstadt nach Hoffenheim gewechselt und wird mit einer Leihe zu Hertha BSC in Verbindung gebracht. © Daniel Karmann/dpa

Der Wechsel des Führungsspielers scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein und einzig von der Einigung der Alten Dame mit dem VfL Wolfsburg sowie seinem Medizincheck abzuhängen.

In Reeses gewaltige Fußstapfen könnte dann nach Informationen von Bild ausgerechnet ein Nachwuchstalent der TSG Hoffenheim treten: Deniz Zeitler (19) soll ganz oben auf der Liste der Verantwortlichen um Benjamin Weber (46) stehen.

Reese war mit zehn Buden und 13 Vorlagen in der abgelaufenen Saison wieder einmal der Top-Scorer der Alten Dame, diese Zahlen zu replizieren wird für Zeitler sicherlich keine leichte Aufgabe, selbst als aktueller U20-Nationalspieler.

Der 19-Jährige kam bislang nur für die Zweitvertretung der TSG in der 3. Liga zum Einsatz, war dort in der vergangenen Saison aber unangefochtener Stammspieler und traf immerhin 15 Mal ins Schwarze. Dazu bereitete er zwei Tore vor.

Der Vergleich mit Reese ist sicherlich unfair und bietet sich in diesem Fall auch nur an, weil Zeitler den Flügelflitzer positionsgetreu ersetzen könnte. Er allein kann die Hertha aber sicher nicht schultern, wie es der 28-Jährige in seiner Zeit bei den Berlinern immer wieder getan hat.