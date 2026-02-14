Müde Hertha kassiert Heimpleite gegen Hannover und Dämpfer im Aufstiegsrennen

Berlin - Herber Rückschlag im Aufstiegsrennen: Hertha BSC hat durch die 2:3 (0:2)-Schlappe gegen den direkten Konkurrenten Hannover 96 wichtigen Boden im Kampf um die Bundesliga verloren.

Hannovers Boris Tomiak (r.) dreht nach seinem Führungstreffer zum Jubeln ab - Tjark Ernst hat das Nachsehen. © Andreas Gora/dpa

Die Müdigkeit nach dem kräftezehrenden Pokal-Aus war dem Hauptstadtklub besonders in der ersten Halbzeit deutlich anzumerken. Die Hannoveraner, die unter der Woche spielfrei hatten, wirkten einfach frischer.

Schon früh gab's vor knapp 42.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion die eiskalte Dusche: Mit einem frechen Freistoß-Trick narrten die Gäste die Alte Dame bereits nach acht Zeigerumdrehungen.

Während Maurice Neubauer und Enzo Leopold zweimal den Anlauf antäuschten, führte Letzterer den Standard schließlich aus und zirkelte die Kugel an den Fünfer, wo Boris Tomiak derweil Luca Schuler entwischt war und zur Führung einschob.

Ein Wirkungstreffer, der die Pläne der Leitl-Truppe, die wegen der Gelbsperre des Cheftrainers erstmals hauptverantwortlich von Andre Mijatovic betreut wurde, vollkommen über den Haufen warf. Die Niedersachsen ließen den Ball in der Folge in den eigenen Reihen zirkulieren und übernahmen die Kontrolle über die Partie.

Nach einer knappen halben Stunde schlug die Gastmannschaft erneut zu. Benjamin Källmann veredelte eine gelungene Kombination von Noel Aseko und Daisuke Yokota mit dem 0:2.