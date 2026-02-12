Bittere Pille: So lange wird Herthas Vorkämpfer im Aufstiegsrennen fehlen
Berlin - Die Sorge war groß, als Deyovaisio Zeefuik (27) am vergangenen Samstag bereits nach 16 Zeigerumdrehungen das Spielfeld beim 3:0-Sieg in Elversberg verlassen musste. Nun scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen zu bewahrheiten.
Hertha-Coach Stefan Leitl (48) verkündete bereits vor dem Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg, dass Zeefuik einige Wochen mit einer Knieverletzung ausfallen wird, ohne einen konkreten Zeitraum zu nennen.
Nach Informationen von "Bild" soll ein MRT jetzt eine Bänderverletzung bestätigt haben, die den Abwehrmann bei optimalem Heilungsverlauf rund sechs Wochen außer Gefecht setzen könnte.
Zusammen mit dem nötigen Aufbautraining könnte "Deyo" damit insgesamt etwa zwei Monate ausfallen und den Blau-Weißen erst im Saisonendspurt zur Verfügung stehen. Bleibt aus Hertha-Sicht zu hoffen, dass es zu diesem Zeitpunkt noch um den Aufstieg geht.
Im Pokalspiel hat Julian Eitschberger (21) seinen Teamkollegen vertreten, musste allerdings in der Verlängerung mit starken Krämpfen selbst ausgewechselt werden - nicht die besten Voraussetzungen für einen Einsatz im Heimspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Hannover 96.
Deyovaisio Zeefuik könnte Hertha BSC bis zu zwei Monate fehlen
Zeefuik verletzte sich gegen Elversberg bei einem Tackling an der gegnerischen Eckfahne am Knie und musste frühzeitig ausgewechselt werden.
Ohne seinen Vorkämpfer schieden die Berliner unter der Woche dann auch äußerst unglücklich mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg aus und verpassten den Einzug ins Halbfinale - was aber freilich nicht am Fehlen des 27-Jährigen festgemacht werden kann.
Fest steht jedoch, dass der Alten Dame ohne ihn ein Stück Aggressivität abgeht, denn die legt der Verteidiger regelmäßig an den Tag und setzt damit immer wieder wichtige Zeichen, auch wenn er es zuweilen übertreibt und sich eine Gelbe Karte einhandelt.
Und genau auf diese Zweikampfstärke muss der Hauptstadtklub jetzt für längere Zeit im Aufstiegsrennen verzichten - ausgerechnet in den vorentscheidenden Partien gegen die direkten Konkurrenten aus Hannover und den SC Paderborn.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa