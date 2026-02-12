Bittere Pille: So lange wird Herthas Vorkämpfer im Aufstiegsrennen fehlen

Berlin - Die Sorge war groß, als Deyovaisio Zeefuik (27) am vergangenen Samstag bereits nach 16 Zeigerumdrehungen das Spielfeld beim 3:0-Sieg in Elversberg verlassen musste. Nun scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen zu bewahrheiten.

Deyovaisio Zeefuik (27) liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. © Andreas Gora/dpa

Hertha-Coach Stefan Leitl (48) verkündete bereits vor dem Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg, dass Zeefuik einige Wochen mit einer Knieverletzung ausfallen wird, ohne einen konkreten Zeitraum zu nennen.

Nach Informationen von "Bild" soll ein MRT jetzt eine Bänderverletzung bestätigt haben, die den Abwehrmann bei optimalem Heilungsverlauf rund sechs Wochen außer Gefecht setzen könnte.

Zusammen mit dem nötigen Aufbautraining könnte "Deyo" damit insgesamt etwa zwei Monate ausfallen und den Blau-Weißen erst im Saisonendspurt zur Verfügung stehen. Bleibt aus Hertha-Sicht zu hoffen, dass es zu diesem Zeitpunkt noch um den Aufstieg geht.

Im Pokalspiel hat Julian Eitschberger (21) seinen Teamkollegen vertreten, musste allerdings in der Verlängerung mit starken Krämpfen selbst ausgewechselt werden - nicht die besten Voraussetzungen für einen Einsatz im Heimspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Hannover 96.