Hertha BSC vor Sechs-Punkte-Spiel und noch mehr Problemen

Berlin - Nach dem Pokal ist vor der Mission: Hertha BSC empfängt am Samstag (13 Uhr/Sky) Hannover 96 zum nächsten Aufstiegs-Kracher im Berliner Olympiastadion und muss dabei gegen einige Widrigkeiten ankämpfen.

Andre Mijatovic (46. l.) wird am Samstag erstmals seinen Chef und WG-Freund Stefan Leitl (48) auf der Bank von Hertha BSC vertreten. © Andreas Gora/dpa

Es ist "das Top-Spiel an diesem Spieltag", betonte Stefan Leitl (48), denn beide Mannschaften befinden sich seit Wochen in einer guten Verfassung.

Blöd nur, dass der Hertha-Coach selbst gar nicht aktiv an der Partie teilnehmen kann, denn er hat beim 3:0-Erfolg in Elversberg seine vierte Gelbe Karte gesehen und ist folgerichtig gegen die Niedersachsen gesperrt.

An seiner statt wird Co-Trainer und WG-Kumpel Andre Mijatovic (46) erstmals auf der BSC-Bank Platz und die Geschicke an der Seitenlinie in seine Hände nehmen. Immerhin: Leitl darf die Kabinenansprache halten - auch in der Halbzeitpause.

Das ist aber nicht die einzige Sperre, mit der sich die Alte Dame herumplagen muss. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat den Einspruch der Berliner abgelehnt, sodass auch Dawid Kownacki (28) nach seiner Roten Karte beim 2:2 gegen Darmstadt 98 weiterhin gesperrt bleibt.