Hertha BSC vor Sechs-Punkte-Spiel und noch mehr Problemen
Berlin - Nach dem Pokal ist vor der Mission: Hertha BSC empfängt am Samstag (13 Uhr/Sky) Hannover 96 zum nächsten Aufstiegs-Kracher im Berliner Olympiastadion und muss dabei gegen einige Widrigkeiten ankämpfen.
Es ist "das Top-Spiel an diesem Spieltag", betonte Stefan Leitl (48), denn beide Mannschaften befinden sich seit Wochen in einer guten Verfassung.
Blöd nur, dass der Hertha-Coach selbst gar nicht aktiv an der Partie teilnehmen kann, denn er hat beim 3:0-Erfolg in Elversberg seine vierte Gelbe Karte gesehen und ist folgerichtig gegen die Niedersachsen gesperrt.
An seiner statt wird Co-Trainer und WG-Kumpel Andre Mijatovic (46) erstmals auf der BSC-Bank Platz und die Geschicke an der Seitenlinie in seine Hände nehmen. Immerhin: Leitl darf die Kabinenansprache halten - auch in der Halbzeitpause.
Das ist aber nicht die einzige Sperre, mit der sich die Alte Dame herumplagen muss. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat den Einspruch der Berliner abgelehnt, sodass auch Dawid Kownacki (28) nach seiner Roten Karte beim 2:2 gegen Darmstadt 98 weiterhin gesperrt bleibt.
Hertha BSC muss Pokal-Schlappe aus Köpfen und Knochen bekommen
Eine Sanktion, die Leitl in der Vorwoche als "absoluten Witz" bezeichnete und sich auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Niedersachen auf die Zunge beißen musste, um nichts Falsches zu sagen.
Obendrein müssen die Blau-Weißen in dem wichtigen Aufstiegs-Duell auf ihren Vorkämpfer verzichten - Deyovaisio Zeefuik (27) wird voraussichtlich bis April mit einer Knieverletzung ausfallen.
Und dann muss die Mannschaft auch immer noch mit dem bitteren Aus im DFB-Pokal zurechtkommen. "Es ist schon so, wenn Du mit den Jungs sprichst, dass eine gewisse Müdigkeit noch da ist, sowohl physisch als auch mental", bestätigte der 48-Jährige.
Die schmerzhafte Niederlage im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg "arbeitet noch in jedem, glaube ich", deutete der Übungsleiter an. "Es tut nach wie vor weh, auch bei uns im Trainerteam, ganz klar."
Dennoch gelte es jetzt, diese Enttäuschung abzuschütteln und den Fokus auf die Liga zu legen, denn mit Hannover erwartet die Spree-Athener "qualitativ eine Top-Mannschaft, auch in der Breite", die "eine sehr gute Art hat, Fußball zu spielen", konstatierte Stefan Leitl.
