Ex-Hertha-Manager Preetz lehnt lukratives Angebot aus Saudi-Arabien ab

Michael Preetz (56) ist seit Januar 2024 alleiniger Geschäftsführer bei Drittligist MSV Duisburg. © Soeren Stache/dpa

Der 56-Jährige hatte sich nach eigener Aussage intensiv mit der Situation in Saudi-Arabien befasst, denn "nachdem die Saudis großartige Spieler geholt haben, sind sie nun dabei, die Infrastruktur in den Klubs zu stärken, dafür unter anderem auch Sportchefs zu verpflichten", erklärte er in einem Interview mit SportBild.

Demnach sei sogar bereits ein Vermittler bei Preetz gewesen und wollte Flüge für einen Austausch vor Ort buchen. Das Engagement "wäre wirtschaftlich nicht zu meinem Schaden gewesen", bemerkte der ehemalige Fußballprofi.

Am Ende hätte sich aber seine Familie eindeutig gegen den Job in Saudi-Arabien ausgesprochen und "ein klares Votum für den MSV abgegeben!". Finanziell müsse sich aber um ihn "keiner Sorgen machen", stellte der "Lange" klar.

Die familiäre Situation sei für ihn der ausschlaggebende Faktor für einen Verbleib in Deutschland gewesen, schließlich lebe und arbeite seine Lebensgefährtin in Berlin.