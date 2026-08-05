Entscheidungen gefallen: Er wird neuer Hertha-Kapitän, er ist die Nummer eins

Berlin - Der Nachfolger von Fabian Reese (28) steht fest: Im Test gegen Köln führte Josip Brekalo (28) die Mannschaft bereits aufs Feld. Dabei bleibt es. Der Kroate bekommt bei Hertha BSC in der kommenden Spielzeit die Binde.

Josip Brekalo (28, l.) wird neuer Hertha-Kapitän, Linus Gechter (22, M.) und Paul Seguin (31, 2.v.r.) seine Vertreter. © Andreas Gora/dpa

"Es wird so bleiben. Josip unser neuer Kapitän werden", sagte Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz. Seine beiden Stellvertreter werden dann Paul Seguin (31) und Linus Gechter (22).

Bereits am Freitag (20.30 Uhr/Sky/Sat.1), wenn Hertha in Bochum die neue Zweitligasaison eröffnen wird, schlüpft Brekalo in seine neue Rolle. "Er hat die meiste Erfahrung. Für ihn persönlich ist es der nächste Schritt in seiner Entwicklung", so Leitl.

Schon im Trainingslager legte sich der Hertha-Coach auf einen fünfköpfigen Kandidatenkreis fest: Am Ende fiel die Wahl auf Brekalo.

"Ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihm eine perfekte Wahl getroffen haben. Er identifiziert sich total mit diesem Verein. Er ist super happy, dieses Amt ausführen zu dürfen."

Der Ex-Wolfsburger ist bislang nicht gerade als Lautsprecher aufgefallen, ist aber dennoch ein absoluter Führungsspieler. Er überzeugt mit Leistungen. Der 28-Jährige kam erst im Winter vom spanischen Club Real Oviedo nach Berlin und erzielte bislang drei Tore.