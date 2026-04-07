Greift Hertha jetzt doch wieder ins Aufstiegsrennen ein? Bloß nicht hoffen!

Berlin - Geht da jetzt doch wieder was in Sachen Aufstieg bei Hertha BSC ? Eigentlich war die Tür zur Bundesliga schon zu, jetzt ist sie doch wieder auf - zumindest einen Spalt.

Marten Winkler (23, l.) lässt sich nach dem Glückstor zum 1:0 feiern. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Berliner robben sich langsam wieder ran. Waren die Aufstiegsränge nach der ernüchternden 2:5-Blamage in Paderborn noch in weiter Ferne, ist jetzt wieder Licht am Horizont.

Fünf Punkte trennen die Alte Dame vom Relegationsrang. Dazu kommt: Hertha ist in bestechender Form. Aus den letzten fünf Spielen holte der Hauptstadtklub starke 13 Punkte.

Seitdem Hertha nach der Paderborn-Klatsche den Aufstieg schon abgehakt hatte, punktet das Team wieder regelmäßig, selbst wenn eigentlich wie in Dresden nichts für die Leitl-Elf spricht oder die Berliner in Münster noch einen letzten Konter fahren können. Aber reicht das auch, um noch oben anzugreifen?

Sechs Spiele sind noch zu gehen. Sechs Spiele, in denen jeder Patzer das Ende der Saison bedeuten könnte.

Beginnt bei den Anhängern nun wieder das Rechnen, ruft bei Hertha niemand nun wieder den Aufstieg aus. "Für uns hat sich nichts geändert. Wir punkten genauso wie die anderen fünf vor uns. Wir kommen aktuell nicht ran", sagte Stefan Leitl (48) nach dem 1:0 in Dresden.