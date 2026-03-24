Gute Nachrichten bei Hertha-Juwel: Eichhorn trainiert wieder

Berlin - Greift er diese Saison nochmal an? Hertha BSC kann sich Hoffnungen machen, bald wieder Wunderkind Kennet Eichhorn (16) auf dem Rasen im Olympiastadion zu sehen.

Kennet Eichhorn (16) ist wieder am Ball. © IMAGO / Matthias Koch

Das Top-Talent ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Alle Übungen konnte der 16-Jährige zwar noch nicht mitmachen, Eichhorn konnte aber immerhin wieder teilintegriert arbeiten, teilte der Hauptstadtklub mit.

Zuletzt wollte Stefan Leitl (48) keine Prognose angeben, wann das begehrte Mittelfeld-Talent wieder einsatzbereit ist. Der erste Schritt ist aber getan. Überstürzen werden die Berliner das Comeback allerdings nicht. Sie geben ihm die nötige Zeit.

Eichhorn hatte sich zum Rückrundenauftakt in den Schlussminuten gegen Schalke (0:0) am Sprunggelenk verletzt. Zunächst ging er selber noch von einer kurzen Pause aus, doch die Entwarnung blieb aus. Zwei Monate lang konnte er nur zusehen, jetzt aber rückt das Comeback langsam näher.