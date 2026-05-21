Winkler will weg: So viel verlangt Hertha
Berlin - Den Wechselwunsch hat er bereits hinterlegt, aber findet sich auch ein Abnehmer? Marten Winkler (23), noch eine der positiven Überraschungen bei Hertha BSC, will die Alte Dame verlassen. Sein Ziel: die Bundesliga.
Interesse aus dem Oberhaus soll dem Kicker zufolge durchaus da sein, machte Winkler mit sechs Toren und sieben Assists auf sich aufmerksam.
Seine stärkste Saison in Berlin könnte daher die letzte sein. Zum Schnäppchenpreis will die Alte Dame den Flügelflitzer aber nicht ziehen lassen. Laut Kicker verlangt der Hauptstadtklub eine Ablöse zwischen 2,5 Millionen und 3 Millionen Euro.
"Spieler können gerne formulieren, dass sie dem Verein einen Wechselwunsch hinterlegt haben. Aktuell haben wir mit ihnen aber noch Verträge. Das Heft des Handelns liegt aktuell auf unserer Seite", sagte Hertha-Boss Peter Görlich (59) in einer Medienrunde.
Schon bei Julian Eitschberger (22), der im Winter mangels Spielpraxis wechseln wollte, blieb Hertha hart. Ein Wechsel kam letztlich nicht zustande, auch weil die Berliner nicht von ihrer Ablöseforderung abwichen.
Hertha BSC wird an Qualität verlieren
Bei Winkler läuft der Vertrag allerdings 2027 aus - und Hertha braucht die Kohle. Die Berliner müssen erneut ein dickes Transferplus erzielen.
"Wir sind der Verein, er hat einen Vertrag mit uns. Wenn Vereine Interesse an dem Spieler haben, gehe ich davon aus, dass sie auf uns zukommen. Dann schauen wir, ob wir eine Lösung finden", so Görlich über Winkler.
Klar ist: Hertha wird diesen Sommer an Qualität verlieren. Das betonte auch Görlich erneut. Wunderkind Kennet Eichhorn (16) wird trotz aller Bemühungen angesichts der finanziellen Lage wohl kaum zu halten sein.
Hinzukommen Wechselgerüchte um Keeper Tjark Ernst (23) oder Linus Gechter (22). Selbst ein Verbleib von Fabian Reese (28) ist ungewiss.
Klarheit herrscht immerhin bei Josip Brekalo (27): Er bleibt auch im kommenden Jahr Herthaner - anders als Winkler?
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa