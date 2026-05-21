Winkler will weg: So viel verlangt Hertha

Berlin - Den Wechselwunsch hat er bereits hinterlegt, aber findet sich auch ein Abnehmer? Marten Winkler (23), noch eine der positiven Überraschungen bei Hertha BSC , will die Alte Dame verlassen. Sein Ziel: die Bundesliga .

Marten Winkler (23, l.) spielte seine stärkste Saison bei Hertha BSC. © Sebastian Kahnert/dpa

Interesse aus dem Oberhaus soll dem Kicker zufolge durchaus da sein, machte Winkler mit sechs Toren und sieben Assists auf sich aufmerksam.

Seine stärkste Saison in Berlin könnte daher die letzte sein. Zum Schnäppchenpreis will die Alte Dame den Flügelflitzer aber nicht ziehen lassen. Laut Kicker verlangt der Hauptstadtklub eine Ablöse zwischen 2,5 Millionen und 3 Millionen Euro.

"Spieler können gerne formulieren, dass sie dem Verein einen Wechselwunsch hinterlegt haben. Aktuell haben wir mit ihnen aber noch Verträge. Das Heft des Handelns liegt aktuell auf unserer Seite", sagte Hertha-Boss Peter Görlich (59) in einer Medienrunde.

Schon bei Julian Eitschberger (22), der im Winter mangels Spielpraxis wechseln wollte, blieb Hertha hart. Ein Wechsel kam letztlich nicht zustande, auch weil die Berliner nicht von ihrer Ablöseforderung abwichen.