Härtetest-Krimi gegen Köln: Sturm-Juwel Gouram rettet Hertha in Minute 120

St. Johann - Hertha BSC hat die Generalprobe vor dem Saisonstart mit einem Unentschieden beendet.

Hertha BSC holte unter Trainer Stefan Leitl ein Remis . © Andreas Gora/dpa

Die Berliner holten im letzten Testspiel der Sommervorbereitung gegen den Bundesligisten 1. FC Köln zweimal einen Rückstand auf und trennten sich nach zweimal 60 Minuten im Koasastadion in St. Johann in Tirol mit 2:2 (0:1).

Ragnar Ache brachte den FC bereits früh (7. Minute) in Führung. Der eingewechselte Sebastian Grönning sorgte in der 80. Minute für den Berliner-Ausgleich, ehe Marius Bülter die Kölner erneut in Front brachte (107.). In der Schlussphase gelang Hertha durch einen Treffer von Soufian Gouram (120.) der erneute Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Für die von Kapitän Josip Brekalo angeführten Berliner, die im mintgrünen Ausweichtrikot aufliefen, war die Partie der letzte Härtetest vor dem Saisonauftakt in der 2. Bundesliga.

Bereits am kommenden Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) eröffnet die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum die neue Spielzeit.

Für Köln bildete das Duell den Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Kitzbühel. Nach den ersten 60. Minuten tauschte Coach René Wagner die komplette Startelf aus.