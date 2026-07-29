Nächster Neuzugang für Hertha? Das ist dran

Berlin - Bekommt Hertha BSC nach Oluwaseun Adewumi (21) den nächsten Neuzugang? Es könnte schnell gehen, berichtet der belgische Transfer-Experte Sascha Tavolieri bei X .

Leandro Rousseau (23) soll angeblich vor einem Wechsel zu Hertha stehen. © IMAGO / Belga

Hertha soll offenbar ganz heiß auf Leandro Rousseau (23) sein. Der Belgien-Knipser steht demnach ganz oben auf der Einkaufsliste. Auch die Verhandlungen sollen demnach schon weit fortgeschritten sein. Der Transferjournalist hatte gar einen Durchbruch in den nächsten 48 Stunden erwartet.

Das war allerdings am Montag. Schlägt daher am heutigen Mittwoch schon der nächste Neuzugang in Berlin auf? Vermutlich eher nicht. Zumindest nicht Rousseau. Dem Kicker zufolge hat Hertha kein Interesse am 23-Jährigen.

Der Angreifer geht normalerweise für Belgiens Zweitligist Patro Eisden auf Torejagd, erzielte vergangene Saison in 31 Spielen starke 17 Buden und hat sich so ins Schaufenster gestellt.

Sein Marktwert wird auf eine Million Euro geschätzt. Unwahrscheinlich aber, dass die Alte Dame, die sich einen strikten Sparkurs verschrieben hat, so viel Geld auf den Tisch legt. Einen Wechsel nach Berlin wird es daher wohl nicht geben.

Klar ist aber: Hertha, die nach zwölf Abgängen erst einen Zugang zu verzeichnen hat, wird auf dem Transfermarkt noch nachlegen. Priorität hat ein Linksverteidiger, aber auch ein Stürmer.