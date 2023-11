Hertha auf der Suche nach dem Spielglück: "Nicht verstecken"

Berlin - Man kann es positiv sehen: Hertha BSC ist seit vier Spielen ungeschlagen. Zufrieden mit der Punkteausbeute ist man in Westend allerdings nicht. Gegen Nürnberg, Paderborn, Rostock und Karlsruhe - alle Teams der Kategorie "machbar" - holten die Berliner insgesamt fünf Zähler.

Hertha ließ gegen Karlsruhe zwei Punkte liegen. © Soeren Stache/dpa

Zu wenig, auch nach der Rechnung von Pal Dardai (47). "Ich sehe minus zwei Punkte. Die müssen wir irgendwo erstmal wiedergutmachen", so der Ungar. "Ein Punkt bringt uns nicht weiter."

Beim letztendlich gerechten Remis gegen den KSC ließen die Blau-Weißen gleich mehrmals die Entscheidung liegen. Fabian Reese (25) traf nur den Pfosten, Haris Tabakovic (29) fehlten Zentimeter und Pascal Klemens (18) jagte die Kugel drüber.

Schon beim 0:0 in Rostock stand das Aluminium im Weg. Kein Team traf in der Liga häufiger Pfosten oder Latte. "Ich finde, wir haben unser Spielglück in Nürnberg verspielt", sagte Dardai. Trotz Führung verlor Hertha völlig den Faden und musste sich mit 1:3 geschlagen geben.

"Ich habe schon in der Halbzeitpause gesagt, wenn ihr so weitermacht, ist das Spielglück weg. Seitdem ist es weg. Jetzt müssen sie hart arbeiten. So ist Fußball. Jemand beobachtet uns."