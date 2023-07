Hertha BCS mit "historischer" Auftaktniederlage: "Irgendwie wollte es das Schicksal so"

Trotz der 0:1-Auftakt-Pleite von Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf wird die 78. Spielminute in die Annalen der Fußballgeschichte eingehen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Eigentlich würde die 0:1-Pleite von Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf wohl kaum lange in Erinnerung bleiben, wäre da am Samstagabend nicht die 78. Spielminute gewesen - ein Augenblick, der in die Fußballgeschichte eingeht.

Hertha-Coach Pal Dardai (47) sprach nach der Einwechslung von Sohn Bence von "Schicksal", vielleicht wollte er es aber auch einfach hinter sich bringen, um nicht länger mit Fragen zu seinen drei Söhnen genervt zu werden. © Marius Becker/dpa Es war 22.06 Uhr als Bence Dardai (17) an der Außenlinie stand und von Papa Pal Dardai (47) für den ausgepumpten Pascal Klemens (18) eingewechselt wurde – das Profi-Debüt für den jüngsten Sohn des Trainers. Da in der ersten Spielhälfte bereits Palko Dardai (24) nach 29 Minuten den verletzten Marten Winkler (20) ersetzen musste, und Marton Dardai (21) wie erwartet in der Startelf der Alten Dame stand, waren alle drei Dardai-Brüder erstmals in einem Pflichtspiel der Profis auf dem Spielfeld vereint. "Irgendwie wollte es das Schicksal so", erklärte der Hertha-Coach nach dem Abpfiff. Für ihn sei das im Übrigen nicht ungewöhnlich, denn auch er selbst hatte einst mit seinem Bruder in Ungarn zusammengespielt. Hertha BSC Hertha schreibt Fußball-Geschichte: Vier Dardais, aber keine Punkte Für den 47-Jährigen mag es vielleicht eine normale Situation gewesen sein, allerdings ist es zumindest für den deutschen Profi-Fußball eine geschichtsträchtige: Noch nie standen drei Brüder gleichzeitig für denselben Verein auf dem Rasen - und dann auch noch vom Vater trainiert. Dieses Novum dürfte es bislang auch weltweit nicht allzu häufig gegeben haben, wenn überhaupt.

