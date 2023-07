Hertha schreibt Fußball-Geschichte: Vier Dardais, aber keine Punkte

Herthas Florian Niederlechner ackerte gewohnt viel, hatte aber als alleinige Spitze einen schweren Stand. © Marius Becker/dpa

Der Hauptstadtklub war hier nicht die schlechtere Mannschaft, machte es den Hausherren beim Gegentor durch Daniel Ginczek (51. Minute) aber zu einfach. Einmal haben sie gepennt und wurden prompt bestraft.

Fußballgeschichte wurde dennoch geschrieben. Durch die Einwechslung von Palko und Bence Dardai, sowie Marton in der Startelf standen alle drei Dardai-Brüder auf dem Feld - mit Papa Pal an der Seitenlinie. Diese Kombi gab es im deutschen Profifußball noch nie.

"Wir wollen wissen, wo wir stehen", kündigte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber (43) noch am Sport1-Mikrofon an. Nach dem Spiel ist klar: Ansätze sind da, alte Probleme aber auch.

Hertha hatte das Geschehen in der ersten Hälfte gut im Griff. Die Gäste standen kompakt, hauten sich in die Zweikämpfe und versuchten zu kontern. So wie in der 15. Minute.



Ein eigener Eckball flog den Hausherren um die Ohren. Fabian Reese nahm Tempo auf, spielte dann aber einen zu unsauberen Pass auf Marten Winkler, der den Ball nicht mehr kontrollieren konnte. Da war mehr drin!