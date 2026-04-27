Hertha-Boss kündigt Abschiede von Leistungsträgern an: Auch Reese dabei?
Berlin - Klare Worte vom Hertha-Boss! Fans des Hauptstadtklubs müssen sich auf zahlreiche Abgänge einstellen. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag machte es Peter Görlich (59) noch einmal deutlich: Hertha BSC wird ein anderes Gesicht verpasst bekommen.
"Wir sind darauf angewiesen, Transfererlöse zu generieren. Das heißt, wir müssen Abschied nehmen", so der Geschäftsführer.
Den Berlinern steht ein XXL-Umbruch bevor. Neun Verträge laufen aus, dazu MUSS Hertha verkaufen. "Es wird neue Gesichter geben, alte, bewährte Gesichter werden nicht mehr da sein", sagte der 59-Jährige, ohne Details zu nennen.
Ganz oben auf der Verkaufsliste: Wunderkind Kennet Eichhorn (16). Die Top-Klubs stehen jetzt schon Schlange. Doch selbst ein Abgang von Unterschiedsspieler Fabian Reese (28) scheint nicht mehr ausgeschlossen zu sein.
Zumindest lassen die Aussagen aufhorchen, so sprach Görlich von "geliebten Namen" auf der Rückseite der Trikots. "Nichts ist hier unverkäuflich, wir werden aber die Struktur halten, wir werden gezielt nachjustieren."
Heißt: Auch ein Reese, der anders als Tjark Ernst (23), Eichhorn und Linus Gechter (22) keine Ausstiegsklausel besitzt, könnte nach drei Jahren Hertha BSC die Hauptstadt verlassen.
Weber bei Brekalo "sehr optimistisch"
Der ehrgeizige Reese liebt die Stadt und den Verein, will am liebsten mit der Alten Dame hoch, doch die Zweifel, dass er sich den Traum von der Bundesliga mit Hertha nächstes Jahr erfüllen kann, dürften eher größer geworden sein. Nach der 0:1-Heimpleite gegen Kiel ließ der Kapitän seine Zukunft zumindest offen: "Jetzt haben wir noch drei Spiele. Ich bin tierisch enttäuscht vom Spiel. Was im Sommer passiert, müssen wir schauen."
Ohne ihn stünden die Blau-Weißen, die seit dem Abstieg nicht ein einziges Mal auf einem der Aufstiegsplätze waren, wohl noch schlechter da. Mit zehn Buden und zwölf Vorlagen macht der Flügelflitzer wieder einmal mehr den Unterschied, aber wie lange noch?
Positiv: Bei Josip Brekalo (27) sieht es nach Verbleib aus, auch wenn sich sein Vertrag bislang noch nicht automatisch verlängert hat. "Wir wissen, was wir an ihm. Er fühlt sich auch hier sehr wohl. Ich bin grundsätzlich sehr optimistisch", so Sportdirektor Benjamin Weber (46).
Brekalo bleibt, andere Leistungsträger aber werden Hertha wohl verlassen.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa