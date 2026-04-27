Hertha-Boss kündigt Abschiede von Leistungsträgern an: Auch Reese dabei?

Berlin - Klare Worte vom Hertha-Boss! Fans des Hauptstadtklubs müssen sich auf zahlreiche Abgänge einstellen. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag machte es Peter Görlich (59) noch einmal deutlich: Hertha BSC wird ein anderes Gesicht verpasst bekommen.

Fabian Reese (28, r.) hat seine Zukunft offengelassen. © Andreas Gora/dpa

"Wir sind darauf angewiesen, Transfererlöse zu generieren. Das heißt, wir müssen Abschied nehmen", so der Geschäftsführer.

Den Berlinern steht ein XXL-Umbruch bevor. Neun Verträge laufen aus, dazu MUSS Hertha verkaufen. "Es wird neue Gesichter geben, alte, bewährte Gesichter werden nicht mehr da sein", sagte der 59-Jährige, ohne Details zu nennen.

Ganz oben auf der Verkaufsliste: Wunderkind Kennet Eichhorn (16). Die Top-Klubs stehen jetzt schon Schlange. Doch selbst ein Abgang von Unterschiedsspieler Fabian Reese (28) scheint nicht mehr ausgeschlossen zu sein.

Zumindest lassen die Aussagen aufhorchen, so sprach Görlich von "geliebten Namen" auf der Rückseite der Trikots. "Nichts ist hier unverkäuflich, wir werden aber die Struktur halten, wir werden gezielt nachjustieren."

Heißt: Auch ein Reese, der anders als Tjark Ernst (23), Eichhorn und Linus Gechter (22) keine Ausstiegsklausel besitzt, könnte nach drei Jahren Hertha BSC die Hauptstadt verlassen.