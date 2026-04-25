Tor und Elfmeter zurückgenommen: Hertha erleidet nächstes Heim-Trauma gegen Kiel

Berlin - Nächste Heimpleite, gleiches Trauma wie schon gegen den 1. FC Kaiserslautern: Hertha BSC kann im Olympiastadion einfach nicht mehr gewinnen. Gegen Holstein Kiel dominierte die Alte Dame vor 47.280 Zuschauern am Samstagnachmittag im Sondertrikot die Partie, der Gegner schoss ein einziges Mal aufs Tor und siegte mit 1:0 (0:0).

Hertha dominierte, Hertha hatte zig Chancen, doch am Ende traf Kiel zum 1:0 in der zweiten Halbzeit. © IMAGO / Contrast

Dabei hatten die Gastgeber enorm Pech, nachdem erst der Führungstreffer, später auch ein Elfmeterpfiff vom VAR kassiert wurden.

Den Störchen war das im Abstiegskampf herzlich egal. Der eingewechselte Jonas Therkelsen traf mit seinem Joker-Tor in der 63. Minute zu drei ganz wichtigen Big Points im Rennen um den Klassenerhalt.

In der ersten Hälfte war es aufgrund eines Sanitäter-Einsatzes im Holstein-Block eine Weile ruhig, nach kurzer Zeit gab es aber Entwarnung und so konnten die mitgereisten Fans die wichtigen Zähler am Ende bejubeln.

Schon bein Gang in die Kabinen zur Halbzeit musste man sich als Fan von Hertha BSC sorgen, dass die Partie eine ähnliche Wendung nehmen könnte wie im vergangenen Heimspiel gegen Kaiserslautern.

Die Alte Dame war drückend überlegen, keine einzige Chance stand nach 45 Minuten für die Kieler zu Buche. Ein "X-Goal"-Wert von 0,0 auf Seiten der Störche sprach Bände über die Leistung der Nordlichter im Abstiegskampf. Doch mal wieder nutzte das Leitl-Team seine Chancen nicht, hatte dann auch noch zweimal Pech.