Sturmfrage bei Hertha entschieden: Er wird gegen Kiel starten

Berlin - Klappt's jetzt endlich mit dem ersten Heimtor? Acht Tore hat Luca Schuler (27) schon erzielt, ist damit vor Dawid Kownacki (29) und Sebastian Grönning (28) Herthas bester Stürmer, hat aber alle seine Saisontore auf fremden Plätzen erzielt.

Luca Schuler (27, l.) scheiterte im Heimspiel gegen Braunschweig am Pfosten: Zweimal hatte er das 2:0 auf dem Fuß. © Swen Pförtner/dpa

Im Olympiastadion will es bis auf den Doppelpack im Pokal gegen Kaiserslautern hingegen nicht klappen. Am Samstag aber gibt's einen neuen Anlauf. Stefan Leitl (48) hat sich in der Sturmfrage bereits entschieden: "Luca wird Samstag spielen."

In Braunschweig war der 27-Jährige beinahe Matchwinner und Pechvogel zugleich. Gleich zweimal ließ er das 2:0 liegen, holte aber den Elfmeter raus. Gegen Kiel, das mit drei Siegen aus vier Spielen zuletzt aufsteigende Form zeigte, soll der Goalgetter seine Schnelligkeit ausspielen.

"Ich erwarte schon eher eine Mannschaft, die uns auch bisschen höher attackiert und einfach eine offenere Partie. Gleichzeitig ist es eine große Herausforderung, weil die Spieler einfach auch richtig gut sind. Jeder Einzelne von uns braucht eine Leistung am Peak."

Schulers Ticket für die Startelf bedeutet gleichzeitig, dass der eigentliche Stürmer Nummer eins, Dawid Kownacki, auf die Bank muss. "Wir hatten natürlich eine hohe Erwartungshaltung an Dawid, die er vor allen Dingen aus sehr vielen unglücklichen Umständen nicht so erfüllen konnte, wie wir uns das alle erhofft hatten", so Leitl. "Er ist nie so in den Rhythmus gekommen, hat sehr viele Fehlzeiten gehabt. Auf der anderen Seite ist er ein Spieler, der sich immer zur Verfügung gestellt hat."