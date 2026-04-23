Sturmfrage bei Hertha entschieden: Er wird gegen Kiel starten
Berlin - Klappt's jetzt endlich mit dem ersten Heimtor? Acht Tore hat Luca Schuler (27) schon erzielt, ist damit vor Dawid Kownacki (29) und Sebastian Grönning (28) Herthas bester Stürmer, hat aber alle seine Saisontore auf fremden Plätzen erzielt.
Im Olympiastadion will es bis auf den Doppelpack im Pokal gegen Kaiserslautern hingegen nicht klappen. Am Samstag aber gibt's einen neuen Anlauf. Stefan Leitl (48) hat sich in der Sturmfrage bereits entschieden: "Luca wird Samstag spielen."
In Braunschweig war der 27-Jährige beinahe Matchwinner und Pechvogel zugleich. Gleich zweimal ließ er das 2:0 liegen, holte aber den Elfmeter raus. Gegen Kiel, das mit drei Siegen aus vier Spielen zuletzt aufsteigende Form zeigte, soll der Goalgetter seine Schnelligkeit ausspielen.
"Ich erwarte schon eher eine Mannschaft, die uns auch bisschen höher attackiert und einfach eine offenere Partie. Gleichzeitig ist es eine große Herausforderung, weil die Spieler einfach auch richtig gut sind. Jeder Einzelne von uns braucht eine Leistung am Peak."
Schulers Ticket für die Startelf bedeutet gleichzeitig, dass der eigentliche Stürmer Nummer eins, Dawid Kownacki, auf die Bank muss. "Wir hatten natürlich eine hohe Erwartungshaltung an Dawid, die er vor allen Dingen aus sehr vielen unglücklichen Umständen nicht so erfüllen konnte, wie wir uns das alle erhofft hatten", so Leitl. "Er ist nie so in den Rhythmus gekommen, hat sehr viele Fehlzeiten gehabt. Auf der anderen Seite ist er ein Spieler, der sich immer zur Verfügung gestellt hat."
Auch Josip Brekalo bekommt Einsatzgarantie
Seine Zukunft ist völlig offen, greift die Kaufpflicht doch nur bei Aufstieg. Den aber wird Hertha erneut verpassen. Bei sieben Punkten Rückstand und nur noch vier Spielen träumen nicht einmal mehr die kühnsten Optimisten von der Bundesliga.
Den Rest der Saison abschenken will die Alte Dame aber nicht. Leitl will das Maximale herausholen. "Es sind noch 12 Punkte zu vergeben. Wenn wir die holen, wären wir bei 60 Punkten und das muss das Ziel für die Mannschaft sein."
Nicht mitwirken kann neben dem verletzten Jay Brooks (33) der rotgesperrte Youngster Kennet Eichhorn (16). Josip Brekalo (27) ist hingegen wieder spielberechtigt.
"Josip kehrt natürlich zurück. Darüber sind wir sehr froh, weil er gezeigt hat, welchen Impact er für die Mannschaft hat. Deshalb wird Josip, wenn bis Samstag nichts passiert, auch wieder spielen", kündigte Leitl an.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa