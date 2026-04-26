Hertha BSC zieht "unbefriedigende" Bilanz, Reese will nicht über Zukunft sprechen

Berlin - Im hellblauen Trainingsoutfit stand Fabian Reese (28) am Sonntag wie ein Musterschüler beim ungewohnten Rapport bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC auf der Bühne im City Cube.

Hertha-Präsident Fabian Drescher (43) hat bei der Mitgliederversammlung am Sonntag eine ernüchternde Saison-Bilanz gezogen. © Matthias Koch/Sportfoto Matthias Koch./dpa

Bei seiner kurzen Ansprache an die Mitglieder fand der Kapitän fast schon entschuldigende Worte: "Ich möchte mich im Namen der Mannschaft für die Unterstützung in dieser Saison bei Euch allen bedanken. Ich glaube, Ihr und wir haben uns das anders vorgestellt diese Saison. Das ist einfach nun mal Fakt", sagte Reese.

Die gut 900 Mitglieder spendeten bei ihrer Jahresversammlung freundlichen, aber verhaltenen Applaus für Reese und seine Kollegen. Für Euphorie gibt es bei der Hertha bekanntlich wieder einmal keinen Anlass.

Schon vor der Wahl des Aufsichtsrats hatte Vereinspräsident Fabian Drescher (43) in seiner Ansprache die Gemütslage beim Hauptstadtklub zusammengefasst. "Sie war aus unserer Sicht unbefriedigend", sagte der 43-Jährige über die noch laufende Spielzeit. Man sei den eigenen Ambitionen "hinterhergelaufen". Gerade die Ergebnisse bei den Heimspielen hätten "einiges zu wünschen übrig gelassen", sagte Drescher am Tag nach dem 0:1 gegen Holstein Kiel.

Die Berliner hatten die Rückkehr in die Bundesliga als Saisonziel ausgegeben. Bei noch drei ausstehenden Spielen ist der Aufstieg praktisch nicht mehr möglich. Nicht einmal in dieser Saison auf einem der ersten drei Plätze gestanden zu haben, sei nicht der Anspruch der Hertha, meinte Drescher.