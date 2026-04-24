XXL-Umbruch in Berlin? Wer überraschend bleiben soll und wessen Aus beschlossen ist

Berlin - Wie wird die neue Hertha aussehen? Klar ist: Es wird Veränderungen geben und das nicht wenige, kündigte Hertha-Boss Peter Görlich (59) für die kommende Saison eine "grundsätzlich andere Kaderzusammensetzung" an.

In dieser Saison reichte es bislang nur zu zehn Einsätzen. Sein letzter Startelfeinsatz liegt mittlerweile schon vier Monate zurück. Wie es für ihn ab Sommer weitergeht? Unklar. Bei Hertha aber endet die Zeit. Gespräche sollen dem Bericht zufolge noch nicht stattgefunden haben.

Lange Zeit schien es das perfekte Match zu sein. Demme wollte unbedingt zur Hertha und auch der Hauptstadtklub wollte ihn unbedingt. Man wartete sogar ein Jahr lang aufeinander, doch richtig Fuß fassen konnte der Sechser nie. Immer wieder machen ihm Schwindelgefühle zu schaffen . Vermutlich die Folge von gleich zwei Gehirnerschütterungen aus der vergangenen Saison.

Während sich Altstar Toni Leistner (35) durchaus Hoffnungen auf ein weiteres Jahr bei der Alten Dame machen kann, sind die Tage für Routinier Diego Demme (34) offenbar gezählt. Laut Bild wird sein auslaufender Vertrag nicht verlängert.

Nach dem erneut verpassten Aufstieg könnte beim Hauptstadtklub ordentlich durchgefegt werden, laufen allein neun Verträge im Sommer aus. Ganz zu schweigen von den begehrten Hertha-Stars wie Wunderkind Kennet Eichhorn (16), Linus Gechter (22), Fabian Reese (28) und Co . Hertha könnte am Ende theoretisch die halbe Mannschaft austauschen.

Der ewige Toni Leistner (35, l.) ist bei Hertha absoluter Führungsspieler. © Anke Waelischmiller/dpa

Ebenso wenig bei John Anthony Brooks (33). Seit seiner Rückkehr stand der Hertha-Pechvogel nur eine einzige Minute auf dem Rasen. Ob diese Saison noch ein weiterer Einsatz hinzukommt, ist ungewiss. Der Innenverteidiger laboriert an einer Oberschenkelverletzung, befindet sich derzeit im Aufbau.

Eine Prognose zur Rückkehr kann aber auch Stefan Leitl (48) nicht geben. "Er ist ein Spieler, der uns jetzt zwei Jahre nicht zur Verfügung stand. Das ist leider ein Fakt."

Toni Leistner hingegen könnte noch ein weiteres Jahr in der Hauptstadt bleiben, die Gespräche laufen. Beide Seiten haben demnach Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Auch mit 35 Jahren ist Leistner noch voll auf der Höhe - Woche für Woche zeigt der Routinier, dass auf ihn Verlass ist.

Interessant: Obwohl sich Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher (20) öfter auf der Bank wiederfindet, als ihm wohl lieb ist, würde Hertha den 20-Jährigen der Bild zufolge gerne ein weiteres Jahr in Berlin halten. Gedacht ist eine neue Leihe, ob da aber auch der Rekordmeister mitspielt?

Unklar ist es auch, wie es mit Leihspieler Dawid Kownacki (29), der die Erwartungen bislang nicht erfüllen konnte, weitergeht. Die Kaufpflicht greift nur bei Aufstieg, dennoch könnte Werder ihn ziehen lassen. "Die Gespräche werden sicherlich geführt, das wird abgeklopft", so Leitl.

Seinen Landsmann Michal Karbownik (25) will Hertha gerne halten, doch auch hier mischt Bremen mit. Der in die U23 abgeschobene Tim Hoffmann (23) hat keine Zukunft mehr. Noch offen ist, wie es mit Jeremy Dudziak (30) weitergeht. Bei Josip Brekalo (27) sieht dank Option alles nach einer Verlängerung aus.