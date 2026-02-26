XXL-Umbruch bei Hertha: Wer muss gehen?
Berlin - Die Tür ist zu! Spätestens nach der Paderborn-Klatsche ist man sich auch bei Hertha BSC bewusst, dass der Aufstieg diese Saison kein Thema mehr sein wird. Die Berliner werden wohl auch das vierte Jahr in Folge in der 2. Liga bleiben müssen - und das trotz eines der teuersten Kader im Unterhaus.
Bei zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsrang kann die Alte Dame jetzt schon für die neue Saison planen. Klar ist: Die Mannschaft wird einen neuen Anstrich bekommen. Es droht ein Mega-Umbruch. Gleich zehn Verträge laufen aus.
Sicher weg sind Dawid Kownacki (28) und Maurice Krattenmacher (21). Beide sind nur ausgeliehen. Bei Kownacki greift zwar eine Kaufpflicht, allerdings nur bei Aufstieg. Den wird Hertha verpassen.
Tim Hoffmann (20) hätte der Hauptstadtklub schon im Winter gerne abgegeben, fand aber keinen Abnehmer. Spielpraxis gibt es für den 20-Jährigen nur noch in der Regionalliga.
Bei John Anthony Brooks (32) und Diego Demme (34) dürften die Vorzeichen ebenfalls auf Trennung stehen. Brooks hat seit seiner Rückkehr noch kein einziges Spiel absolviert, kämpfte sich nach seiner schweren Verletzung immerhin wieder ran. Demme schien endlich seinen Rhythmus zu finden, erlitt nach der Winterpause aber einen Schwindel-Rückfall.
Mit Pascal Klemens (21) will Hertha schon seit einiger Zeit verlängern, doch passiert ist seitdem nichts. Zuletzt tauschte der Pokal-Pechvogel die Berateragentur aus, was nicht gerade für einen Verbleib spricht. Ein ablösefreier Abgang des Talents wäre ein herber Schlag.
Hertha BSC droht Verlust von Supertalent Kennet Eichhorn
Völlig offen ist es, wie es beim Trio um Toni Leistner (35), Winter-Neuzugang Josip Brekalo (28) und Michal Karbownick (24) weitergeht. Mit Letzterem wollen die Berliner gerne verlängern. Der Pole, nach dem Abstieg als Königstransfer gekommen, hat sich als Linksverteidiger festgespielt, überzeugt nach Anlaufschwierigkeiten im dritten Hertha-Jahr.
Leistner findet sich in der Rückrunde zwar öfter auf der Bank wieder, hat aber auch mit 35 noch vieles im Tank. Ein weiteres Jahr ist durchaus denkbar. Ebenso bei Brekalo. Der Flügelflitzer hat zwar nur bis Saisonende unterschrieben, allerdings mit der Option für ein weiteres Jahr. Auch Jeremy Dudziak (30) sammelt Argumente dafür, einen neuen Vertrag zu bekommen.
Ob sie aber auch Supertalent Kennet Eichhorn (16) von einem weiteren Jahr im Unterhaus überzeugen können? Der Teenager schaffte es mit gerade mal 16 Jahren zum Stammspieler. Die finanzielle Situation ist allerdings, wie sie ist. Hertha ist auf Transfererlöse angewiesen.
Mit einer im Vertrag vereinbarten Kaufoption von bis zu zwölf Millionen Euro dürfte Eichhorn wohl am meisten die Kasse klingeln lassen. Auch bei Tjark Ernst (22) oder Linus Gechter (21) mangelt es nicht an Interessenten. Kapitän Fabian Reese (28) will zwar am liebsten mit Hertha in der Bundesliga spielen. Ob er sich aber den Traum auch erfüllen kann?
