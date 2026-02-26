XXL-Umbruch bei Hertha: Wer muss gehen?

Berlin - Die Tür ist zu! Spätestens nach der Paderborn-Klatsche ist man sich auch bei Hertha BSC bewusst, dass der Aufstieg diese Saison kein Thema mehr sein wird. Die Berliner werden wohl auch das vierte Jahr in Folge in der 2. Liga bleiben müssen - und das trotz eines der teuersten Kader im Unterhaus.

Das Team um Kapitän Fabian Reese (28, 2.v.l) droht auseinanderzubrechen. © Swen Pförtner/dpa

Bei zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsrang kann die Alte Dame jetzt schon für die neue Saison planen. Klar ist: Die Mannschaft wird einen neuen Anstrich bekommen. Es droht ein Mega-Umbruch. Gleich zehn Verträge laufen aus.

Sicher weg sind Dawid Kownacki (28) und Maurice Krattenmacher (21). Beide sind nur ausgeliehen. Bei Kownacki greift zwar eine Kaufpflicht, allerdings nur bei Aufstieg. Den wird Hertha verpassen.

Tim Hoffmann (20) hätte der Hauptstadtklub schon im Winter gerne abgegeben, fand aber keinen Abnehmer. Spielpraxis gibt es für den 20-Jährigen nur noch in der Regionalliga.

Bei John Anthony Brooks (32) und Diego Demme (34) dürften die Vorzeichen ebenfalls auf Trennung stehen. Brooks hat seit seiner Rückkehr noch kein einziges Spiel absolviert, kämpfte sich nach seiner schweren Verletzung immerhin wieder ran. Demme schien endlich seinen Rhythmus zu finden, erlitt nach der Winterpause aber einen Schwindel-Rückfall.

Mit Pascal Klemens (21) will Hertha schon seit einiger Zeit verlängern, doch passiert ist seitdem nichts. Zuletzt tauschte der Pokal-Pechvogel die Berateragentur aus, was nicht gerade für einen Verbleib spricht. Ein ablösefreier Abgang des Talents wäre ein herber Schlag.