Ex-Hertha-Talent schießt BVB aus Champions League

Berlin/Bergamo - Nervenstark und eiskalt hat sich am Mittwochabend ein Berliner Junge auf der ganz großen europäischen Bühne gezeigt und sein Team ins Achtelfinale der Champions League geschossen - zum Leidwesen von Borussia Dortmund .

Lazar Samardzic (24) bejubelt seinen entscheidenden Treffer für Atalanta Bergamo. © -/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Wir schreiben die 98. Spielminute, wohlgemerkt noch in der regulären Spielzeit, als sich ein gewisser Lazar Samardzic (24) in einer turbulenten Schlussphase mit drei Platzverweisen die Kugel schnappte.

Nach VAR-Eingriff hatte der spanische Schiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez (42) vollkommen zu Recht auf den Punkt gezeigt und Atalanta Bergamo damit die große Chance eröffnet, den Einzug in die nächste Runde doch noch ohne den Umweg über die Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen perfekt zu machen.

Und Samardzic behielt in der angespannten Atmosphäre die Nerven, ließ Gregor Kobel (28) im Kasten der Dortmunder nicht den Hauch einer Chance. Voller Überzeugung donnerte der 24-Jährige den Ball mit links in den rechten Winkel und sorgte für Ekstase in der brodelnden New Balance Arena. Durch seinen Treffer zum 4:1 konnte La Dea nach der 0:2-Pleite im Hinspiel doch noch das Achtelfinale buchen.

Es war eben jener Samardzic, der sein Debüt in der Bundesliga in der Saison 2019/20 im Alter von 18 Jahren unter Bruno Labbadia (60) für Hertha BSC gab - damals ausgerechnet gegen den Lokalrivalen Union Berlin.